Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)
Словакия имеет полное моральное право прекратить газовый транзит на Украину, написал в соцсетях словацкий премьер Роберт Фицо.
По его словам, голубое топливо идет на Украину через реконструированный трубопровод Вояны — Ужгород. Фицо признает, что его страна не имеет к трубопроводу никакого отношения, но может прекратить его работу, и тогда, по словам премьера, Украина замерзнет.
Свое мнение Фицо подкрепил тем, что Братислава сейчас решает вопрос прекращения транзита российского голубого топлива через Украину, пока Евросоюз «выставляет себя дураками».
Ранее Владимир Зеленский высказался о ВС РФ.
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Свое мнение Фицо подкрепил тем, что Братислава сейчас решает вопрос прекращения транзита российского голубого топлива через Украину, пока Евросоюз «выставляет себя дураками».
«Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же не может», — написал Фицо.Владимир Зеленский прекратил транзит российского газа через Украину 1 января. На фоне действий главы киевского режима в некоторых государствах начался энергетический кризис.
Ранее Владимир Зеленский высказался о ВС РФ.
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Никита Кротов