Названа дата инаугурации президента России

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Инаугурация президента России состоится 7 мая. Об этом РИА Новости сообщил источник из Госдумы.
На следующий день, 8 мая, Госдума рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства.
Отмечается, что по 82 статье закона «О выборах президента РФ» новоизбранный президент России вступает в должность по истечении шестилетнего срока правления предыдущего главы государства.
Напомним, что нынешний президент Владимир Путин вступил в должность 7 марта 2018 года.
Выборы президента России состоятся 15-17 марта. На пост главы государства претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.
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Отмечается, что по 82 статье закона «О выборах президента РФ» новоизбранный президент России вступает в должность по истечении шестилетнего срока правления предыдущего главы государства.
Выборы президента России состоятся 15-17 марта. На пост главы государства претендуют самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.
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Анастасия Чинкова