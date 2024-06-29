При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

Фото: iStock/kieferpix
Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека.
По словам губернатора, у пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести. Развожаев отметил, что их госпитализируют в больницу и окажут необходимую помощь.
Напомним, сегодня, 29 июня, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки от них упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.
Он также призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу же сообщать по номеру 112.
Читайте также:
Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы
Украинские военные минируют детские игрушки
При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек
Напомним, сегодня, 29 июня, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки от них упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.
Он также призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу же сообщать по номеру 112.
Читайте также:
Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы
Украинские военные минируют детские игрушки
При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек
Екатерина Коршунова