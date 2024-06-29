Сбитый истребитель ВСУ, освобождение села Шумы и расстрел беженцев: последние новости СВО

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В Минобороны России заявили о том, что ВС РФ сбили украинский истребитель и освободили село Шумы в ДНР. В Торецке и окрестностях продолжаются ожесточенные бои, где ВСУ расстреляли беженцев.
Последние новости с линии боевого соприкосновения по состоянию на 29.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29. Также средства ПВО ликвидировали 119 вражеских беспилотников, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS в зоне СВО.
Бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике. В российском военном ведомстве подчеркнули, что военные улучшили тактическое положение и ударили по формированиям противника. В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило 360 боевиков.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пять человек погибли при атаке украинского беспилотника в деревне Городище. В числе погибших оказались два ребенка. По словам Смирнова, несколько человек получили тяжелые ранения.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область. Омбудсмен выразила глубокие соболезнования близким погибших.
Сотрудники МЧС России уничтожили 4 суббоеприпаса в акватории Севастополя. Уточняется, что снаряды были обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники ликвидировали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».
23 июня 2024 года ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе.
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные штаты продолжат полеты над международными водами Черного моря. По ее словам, Вашингтон продолжит «летать, плавать и действовать в международных пространствах, где это разрешено законом».
С начала момента проведения спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с дронами.
Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, что в результате варварского поступка на данном участке СВО погибли 7 мирных жителей.
Примечательно, что Украина не раз отказывалась признавать удары по мирным жителям России. Так секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам: кораблям, самолетам, а также по нефтяной российской инфраструктуре.
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Минобороны сообщило о сбитом украинском МиГ-29
Российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29. Также средства ПВО ликвидировали 119 вражеских беспилотников, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS в зоне СВО.
Российские войска освободили село Шумы близ Торецка
Бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике. В российском военном ведомстве подчеркнули, что военные улучшили тактическое положение и ударили по формированиям противника. В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило 360 боевиков.
В курской деревне при атаке дрона погибли пять человек
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что пять человек погибли при атаке украинского беспилотника в деревне Городище. В числе погибших оказались два ребенка. По словам Смирнова, несколько человек получили тяжелые ранения.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область. Омбудсмен выразила глубокие соболезнования близким погибших.
МЧС сообщило об уничтожении суббоеприпасов после удара ВСУ в Севастополе
Сотрудники МЧС России уничтожили 4 суббоеприпаса в акватории Севастополя. Уточняется, что снаряды были обнаружены на глубине до 5 метров. Пиротехники ликвидировали уже найденные взрывоопасные предметы контролируемыми подрывами на дне пляжа «Учкуевка».
23 июня 2024 года ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе.
США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Соединенные штаты продолжат полеты над международными водами Черного моря. По ее словам, Вашингтон продолжит «летать, плавать и действовать в международных пространствах, где это разрешено законом».
С начала момента проведения спецоперации, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских беспилотных летательных аппаратов. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генеральному штабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на провокации США с дронами.
ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, что в результате варварского поступка на данном участке СВО погибли 7 мирных жителей.
Примечательно, что Украина не раз отказывалась признавать удары по мирным жителям России. Так секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам: кораблям, самолетам, а также по нефтяной российской инфраструктуре.
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Минобороны: группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
Екатерина Коршунова