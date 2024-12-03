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Политика президента США Джо Байдена привела к развалу американской экономики и при этом напоследок он решил посильнее навредить России при помощи новых санкций. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, в 2025 году есть надежда на более взвешенную политику Вашингтона.
«Санкции, счет которым идет на тысячи, для нас больше не новость. Новостью может стать вменяемая и взвешенная позиция Вашингтона, на которую есть надежда в следующем году. А команда Байдена, нет сомнений, приготовила всему миру страшные сюрпризы «под елочку», — отметил он в беседе с «Известиями».Толмачев добавил, что у Байдена есть шансы получить титул самого непопулярного президента США за всю историю, так как он успел «развалить экономику и разжечь пожар в центре Европы».
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