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В Госдуме заявили о развале экономики США

Депутат Толмачев: политика Байдена привела к развалу экономики США
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Политика президента США Джо Байдена привела к развалу американской экономики и при этом напоследок он решил посильнее навредить России при помощи новых санкций. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, в 2025 году есть надежда на более взвешенную политику Вашингтона.


«Санкции, счет которым идет на тысячи, для нас больше не новость. Новостью может стать вменяемая и взвешенная позиция Вашингтона, на которую есть надежда в следующем году. А команда Байдена, нет сомнений, приготовила всему миру страшные сюрпризы «под елочку», — отметил он в беседе с «Известиями».
Толмачев добавил, что у Байдена есть шансы получить титул самого непопулярного президента США за всю историю, так как он успел «развалить экономику и разжечь пожар в центре Европы».

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#киев
Песков назвал «тревожной» ситуацию в Южной Корее
03 декабря 2024, 21:24

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал события в Южной Корее и назвал их «тревожными», проинформировало агентство «Интерфакс».
3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил в стране военное положение якобы для борьбы со сторонниками Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в государстве. Предположительно, данное действие могло быть связано с попытками проведения процедуры импичмента против Юн Сок Ёля.

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — прокомментировал ситуации в Южной Корее пресс-секретарь российского государства.

Ранее сообщалось, что военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем. Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании.

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#президент
#южная корея
#дмитрий песков
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YTN: военное положение в Южной Корее сохранится до его отмены президентом
03 декабря 2024, 21:24

Фото: iStock/ nicoletaionescu

Военное положение в Южной Корее будет сохраняться до его отмены главой государства Юн Сок Ёлем, проинформировал телеканал YTN.
«Военное положение будет сохраняться до тех пор, пока не будет отдельного указа президента», — сообщалось в материале.

Парламент страны проголосовал за отмену военного положения. Соответствующую резолюцию поддержали все 190 депутатов, которые присутствовали на заседании — общее число депутатов в парламенте составляет 300 человек.

Территорию вокруг входа в здание парламента держат на контроле сотрудники полиции и военные. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль по конституции обязан отменить военное положение после данного решения парламента.

Ранее сообщалось, что граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент.

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#военные
#президент
#техника
#здание
#парламент
#южная корея
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«Президент Юн рехнулся»: профессор Ланьков высказался о событиях в Южной Корее
Профессор Ланьков: Ким Чен Ын изумлен военным положением в Южной Корее
03 декабря 2024, 21:02

Фото: iStock/HStocks

Лидер КНДР Ким Чен Ын не может воспользоваться введением военного положения в Южной Корее и, наверняка, сам находится в изумлении. Об этом заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков. Более подробно высказываться о происходящем кореевед отказался до выяснения ситуации.
«Я в Пекине. Говорить не буду до уяснения ситуации и своего возвращения в Сеул. Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться [ситуацией] не может и, полагаю, сам в изумлении», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
Тем временем ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким полагает, что президент Юн Сок Ёль не станет подчиняться решению парламента об отмене военного положения, которое депутаты успели принять, прорвавшись внутрь здания палаты. В разговоре с RT эксперт предположил, что в случившемся прослеживается «американский след».
«Теперь он должен подчиниться решению парламента. Вот вопрос, подчинится он или нет? Он, скорее всего, не подчинится и будет настаивать на дальнейшем сохранении антиконституционного положения», — полагает Ким.
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#президент
#техника
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Глава Башкортостана Хабиров опроверг слухи о своей отставке
03 декабря 2024, 20:55

Радий Хабиров (Фото: kremlin.ru)

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров во время прямой линии с россиянами опроверг слухи о своей отставке, сообщило агентство РИА Новости.
«Слухам верить нельзя, они мешают жить. Слухи всегда есть, но есть и факты, на которые можно опираться», — обратил внимание Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул, что заявления о его отставке стали появляться еще в октябре 2018 года — в то время он начинал работать на посту главы региона на предыдущем сроке. Радий Хабиров добавил, что появление слухов — естественный процесс.

«Есть, наверное, какие-то силы, которые пытаются ввести дестабилизацию: под меня заточено решение вопросов, судьбы людей, это серьезная дестабилизация», — уточнил он.

Глава Башкортостана призвал граждан привыкнуть, что он никуда не уходит. Ещё Радий Хабиров добавил, что в ближайшее время закончится формирование правительства республики. Он уточнил, что Андрей Назаров остается премьер-министром.

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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
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#правительство
#регион
#прямая линия
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Жителей Подмосковья предупредили о гололедице на дорогах
03 декабря 2024, 20:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На дорогах Московской области утром в среду возможна гололедица. Об этом водителей и пешеходов предупредили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Ночью немного похолодает, пройдёт небольшой снег. Утром на дорогах возможна гололедица, поэтому не выезжайте на летней резине. Днём в среду температура воздуха составит от -5 до 0°. Также ожидается небольшой снег, ветер – до 11 м/с. Соблюдайте дистанцию, скоростной режим, водите плавно», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в выходные дни температура в Подмосковье немного повысится.

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#зима
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МИД Украины: Киев отвергает любые альтернативы членству в НАТО
03 декабря 2024, 19:39

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Киев официально отказывается от любых альтернативных членству в НАТО гарантий. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Украины.
Текст заявления оказался в распоряжении издания «Европейская правда». Глава украинского внешнеполитического ведомства намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО в Брюсселе.

В документе подчёркивается, что единственной гарантией безопасности Украины, а также сдерживающим фактором против «агрессии» России, киевские власти считают полноправное членство страны в Североатлантическом альянсе. Поэтому Украины заранее отказывается от любых форматов, не подразумевающих полноправное членство.

МИД Украины также обращается к США, Великобритании и всем странам-участницам договора о нераспространении ядерного оружия с призывом поддержать вступление Украины в альянс.

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В Южной Корее приостановили работу парламента и деятельность политических партий
03 декабря 2024, 19:14

Фото: istockphoto/HStocks

Командование военным положением в Южной Корее своим первым приказом приостановила работу парламента страны — Национального собрания. Кроме того, приостановлена деятельность политических партий.
Указ № 1 подписал генерал армии сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су, сообщает информационное агентство Yonhap. Подчёркивается, что в период действия военного положения полностью запрещены любые политические собрания, митинги, демонстрации и любая другая политическая деятельность. Приостановлена также деятельность региональных парламентов.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение в республике 3 декабря. Он объяснил необходимость этого шага угрозой со стороны северокорейских коммунистических сил. Южнокорейский лидер также заявил о возможности паралича власти, вызванного попытками провести против него процедуру импичмента.

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#сок
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#южная корея
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YTN: граждане Южной Кореи протестуют у заблокированного входа в парламент
03 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Граждане, которые протестуют против введения в Южной Корее военного положения, собрались у заблокированного полицией входа в парламент, сообщил телеканал YTN.
Возле здания парламента собрались уже несколько сотен человек. Протестующие люди скандируют лозунги против действий президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Они призывают его отменить военное положение и уйти в отставку.

Председатель ведущей в стране оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил, что решение о том, чтобы ввести в стране военное положение противоречит конституции.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль уточнил, что данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

Ранее командующий военным положением в Южной Корее заявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер.

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#президент
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#южная корея
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Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами
03 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе заявил, 30 процентов из идентифицированных на акциях в столице Грузии лиц — представители иностранных государств, передало агентство ТАСС.
«Необходимо выяснить, что происходит. Кто-то ведь должен объяснить эту странность?» — поинтересовался Мамука Мдинарадзе.

Ранее сообщалось, что один из полицейских загорелся во время акции протеста в Тбилиси. Протестующие использовали коктейли Молотова в столкновениях с представителями правоохранительных органов.

Главный дипломат Европы Кая Каллас и еврокомиссар по расширению Марта Кос заявлял, что действия властей Грузии в рамках прекращения беспорядков в стране приведут к негативным последствиям для отношений с Евросоюзом (ЕС).

Протесты в Грузии начались 28 ноября после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

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