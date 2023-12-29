В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы

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Депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова заявила о возможных попытках шантажа России через присоединение Молдавии к Европейскому союзу (ЕС). В интервью для «Ленты.ру» она отметила, что Запад стремится запугать Молдавию, представляя Россию как угрозу для нее.
Отвечая на вопрос о возможном использовании Кишинева для давления на Москву, Журова добавила, что вступление Молдавии в ЕС может стать инструментом, чтобы оказать давление на Россию.
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