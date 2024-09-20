Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Ликвидацию немецкого танка Leopard 2 под Курском прокомментировал журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Немецкие танки горят в Курске (Курская область. — Прим. ред.). Снова», — гласит публикация.
Публицист поинтересовался о том, неужели кто-то рассчитывал, что сегодня все будет по-другому. Таким образом он провел параллель с битвой на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны.
Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник попытался прорвать оборону, но получил жесткий отпор от ВС РФ, пограничников и бойцов Росгвардии. Бои в регионе продолжаются до сих пор.
Ранее сообщалось, что солдаты срочной службы ВС РФ были в окружении ВСУ 39 дней.
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Никита Кротов