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На Западе высказались про немецкие танки в Курской области

Журналист Чей Боуз: в Курской области снова горят немецкие танки
20 сентября 2024, 19:25
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Ликвидацию немецкого танка Leopard 2 под Курском прокомментировал журналист из Ирландии Чей Боуз в соцсетях.
«Немецкие танки горят в Курске (Курская область. — Прим. ред.). Снова», — гласит публикация.

Публицист поинтересовался о том, неужели кто-то рассчитывал, что сегодня все будет по-другому. Таким образом он провел параллель с битвой на Курской дуге в годы Великой Отечественной войны.



Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник попытался прорвать оборону, но получил жесткий отпор от ВС РФ, пограничников и бойцов Росгвардии. Бои в регионе продолжаются до сих пор.

Ранее сообщалось, что солдаты срочной службы ВС РФ были в окружении ВСУ 39 дней.

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Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ
20 сентября 2024, 19:28

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Энергодар подвергся повторной атаке ВСУ с помощью дронов. Об этом сообщили на ЗАЭС.
Уточняется, что в результате вражеской атаки создана прямая угроза безопасности Запорожской атомной станции. Согласно информации источника, повреждения получил трансформатор на подстанции «Заря».

Данная подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры ЗАЭС. Иные подробности на данный момент не приводятся.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дроны
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Арестович* спрогнозировал катастрофу для ВСУ через три месяца
Арестович*: украинский фронт рискует обвалиться во многих местах
20 сентября 2024, 19:14

Фото: iStock/Anna_Anikina

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* прогнозирует «тяжелейшие последствия» для украинской армии в ближайшие три-четыре месяца. Об этом пишет mk.ru.
По словам советника, ситуация на украинском фронте плачевна. Арестович* назвал тяжелой ситуацию для ВСУ в Курской области, подчеркнув, что там катастрофически не хватает живой силы.

Российские войска смогли «просочиться» в украинскую оборону на многих участках, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Внесен в список террористов и экстремистов в РФ
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#вс рф
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Военэксперт Дандыкин допустил скорую ликвидацию Сырского
20 сентября 2024, 19:02

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского могут уже вскоре ликвидировать при любом российском ударе.
По его мнению, этот сценарий развития событий подтверждает и тот факт, что уже не один украинский генерал погиб в ходе боевых действий.

«Всё может быть. Надо ждать подтверждения о ликвидации от официальных источников. В боевых действиях всё возможно. Всё зависит от того, как сложатся наши дела на Курском и других направлениях. Надеюсь, это время не за горами», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дандыкин.

При этом он счёл крайне маловероятным новый военный переворот на Украине на данный момент.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского.

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#спецоперация
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В Британии призвали ВСУ вывести войска из южной части Донбасса
Меркурис: ВСУ должны срочно выйти с территории южного Донбасса
20 сентября 2024, 18:17

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ должны покинуть территорию на юге Донбасса из-за катастрофического положения. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Вся ситуация с украинской группировкой войск на юге Донбасса выглядит катастрофической. Повторяю еще раз: я думаю, что украинцы должны понять и признать этот факт и вывести свои войска без промедлений», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что армия России развивает активное наступление западнее освобожденной Красногоровки и быстро продвигается по направлению к Курахово. Меркурис предупредил, что силы ВС РФ очень быстро могут оказаться Кураховского водохранилища.

Ранее глава МВД Украины Юрий Луценко заявил, что утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье. По его словам, Селидово и Курахово приговорены.

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«Две-три недели»: стало известно, когда ВСУ сбегут из Угледара
Полковник Матвийчук: ВСУ потеряют контроль над Угледаром в ближайшие недели
20 сентября 2024, 17:19

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ потеряют контроль над Угледаром уже в ближайшие недели. Так считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова передает «Лента.ру».
Напомним, 20 сентября стало известно, что группировка ВСУ в Угледаре взята в оперативное окружение ВС РФ. Трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские, в том числе на наиболее важных участках и высотах, сам город простреливается российскими силами.

«Оперативное окружение говорит о том, что противник перестал получать подкрепление в любом виде, у него нет огневой поддержки, а наши войска имеют тактическое окружение, то есть они постоянно наступают при помощи артиллерии», — пояснил Матвийчук.

Он также добавил, что при оперативном окружении ситуация контролируется не только артиллерией, но и ВКС. По словам полковника, потеря Угледара станет для Украины очень существенной, и предположил, что город перейдет под контроль ВС РФ уже в ближайшие две-три недели.

«Я полагаю, что только чудо может спасти ВСУ в Угледаре», — заключил он.

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#всу
#вс рф
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«Селидово и Курахово приговорены»: Экс-глава МВД Украины предрек потерю Красноармейска
Экс-глава МВД Украины: Потеря Красноармейска откроет России дорогу в тыл ВСУ
20 сентября 2024, 17:14

Фото: Минобороны РФ

Утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье. Об этом заявил глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе.
«Если его (Красноармейск) займут, Селидово и Курахово приговорены, и они открывают дорогу в тыл нашему фронту на Запорожье», — сказал экс-министр.

Кухаровоской направление имеет большое стратегическое значение для подразделений ВСУ, поскольку через него пролегает дорога к областному центру Запорожья. Сейчас Кураховское и Красноармейское направления остаются наиболее напряженными для украинских войск.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские войска перерезали ВСУ железнодорожное сообщение с Красноармейском (с 2016 года – Покровск).

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#спецоперация
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Российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС России перерезали ж/д сообщение на Покровск
20 сентября 2024, 17:01

Фото: iStock/RamonCast

Советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военные перерезали ВСУ железнодорожное сообщение на Покровск. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.
По словам Кимаковского, в настоящее время теперь невозможно подвозить личный состав и боеприпасы по железной дороге. Он отметил, что на сегодняшний день идут серьезные тактические действия на реке Журавка.

Это последняя ландшафтная преграда, которая прикрывает Мирноград и Покровск, добавил Кимаковский.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#вс рф
#спецоперация
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Пленный солдат ВСУ рассказал, что его спасли российские военные
Пленный солдат ВСУ Шевчук рассказал, что его спасли военные ВС РФ
20 сентября 2024, 16:35

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный солдат ВСУ Руслан Шевчук рассказал о том, как его подразделение спаслось сдачей в плен ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам бойца, его мобилизовали в 19 лет, при этом у него не было ни военного билета, ни срочной, ни контрактной службы. Он отметил, что сотрудники военкомата буквально схватили его на улице и отвезли в ТЦК, а затем отправили на линию боевого соприкосновения.

Когда пришло время ротации и командир подразделения заявил, что он и его сослуживцы должны покинуть позиции самостоятельно, новобранцы вышли к российским военным и сдались в плен. Шевчук заключил, что российские солдаты помогли военным ВСУ, накормили, предоставили одежду и обувь. Сам пленный считает, что ВС РФ спасли украинцев от смерти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
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Из Шатуры участникам СВО отправили древесно-стружечную плиту
20 сентября 2024, 16:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Из Шатуры в зону проведения спецоперации отправили очередные шесть тонн древесно-стружечной плиты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В начале сентября с такой просьбой к главе муниципалитета обратился шатурянин Григорий Куликов. Он был комиссован после ранения и теперь занимается сбором и доставкой помощи военным. На передовой они используют ДСП для обустройства блиндажей и мебели.
«Забрать ценный груз приехали бойцы 12-го танкового полка Кантемировской дивизии. Сначала плита отправится в Наро-Фоминск. Откуда её доставят на передовую», – рассказал председатель Совета ветеранов Сергей Фролов.
Помощь предоставила шатурская деревообрабатывающая компания «КсилоСвисс». Кроме того, военным передали маскировочные сети от Комитета семей воинов Отечества.

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