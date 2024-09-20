Военэксперт Дандыкин допустил скорую ликвидацию Сырского

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что главнокомандующего украинскими войсками Александра Сырского могут уже вскоре ликвидировать при любом российском ударе.
По его мнению, этот сценарий развития событий подтверждает и тот факт, что уже не один украинский генерал погиб в ходе боевых действий.
При этом он счёл крайне маловероятным новый военный переворот на Украине на данный момент.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского.
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«Всё может быть. Надо ждать подтверждения о ликвидации от официальных источников. В боевых действиях всё возможно. Всё зависит от того, как сложатся наши дела на Курском и других направлениях. Надеюсь, это время не за горами», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Дандыкин.
При этом он счёл крайне маловероятным новый военный переворот на Украине на данный момент.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявляла, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хочет дискредитировать СБС и их командующего Вадима Сухаревского.
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Мелисса Тимофеева