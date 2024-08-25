В Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний

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Роскомнадзор должен временно заблокировать сайты французских компаний, зарабатывающих деньги в России. С таким призывом в беседе с Осторожно Media выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.
«Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан», – заявил парламентарий.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.
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