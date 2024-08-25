SHAMAN призвал Дурова вернуться в Россию

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Певец SHAMAN на фоне ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции обратился к нему с призывом вернуться в Россию, поскольку свободно и легко дышится только в ней.. Видео было опубликовано в Telegram-канале артиста.
«Паш, родной! Свободно и легко дышится только в России. Возвращайся домой. Здесь тебя помнят, любят и всегда ждут», – подчеркнул он в подписи к видео.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.
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Александр Климов