Стал известен срок предъявления обвинений Дурову

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Задержанному во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявят обвинения после допроса у следственного судьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фредерика Бело.
«Следователи Национального управления по борьбе с финансовыми преступлениями, действующего при Таможенной службе, задержали Дурова. В ближайшее время он предстанет перед следственным судьей для возможного предъявления обвинений», – рассказал адвокат.
Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.
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Александр Климов