В Госдуме прокомментировали ликвидацию террористов в ИК

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Ликвидация террористов в 19-й исправительной колонии (ИК) в Волгоградской области – единственный реальный результат для преступников, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.
По его словам, террористы «не имеют ничего общего с религией». Он также призвал следить за социальными сетями, чтобы найти всех «сочувствующих» и привлечь их к ответственности за содействие терроризму.
Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров дал оценку операции по освобождению заложников в ИК. По его словам, спецназ Росгвардии действовал быстро и профессионально.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.
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«Единственный правильный исход в жизни террористов, поднявших голову – их ликвидация. Обратите внимание и на статью, по которой сидели преступники – наркоторговля», – заявил Хамзаев.
Ранее почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров дал оценку операции по освобождению заложников в ИК. По его словам, спецназ Росгвардии действовал быстро и профессионально.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.
Читайте также:
Стало известно число жертв при захвате террористами в волгоградской ИК-19
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* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
Александр Климов