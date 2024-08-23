Стало известно, за что сидели предполагаемые захватчики ИК-19

Фото: istockphoto/Олег Копьёв
Предполагаемые захватчики ИК-19 в Волгоградской области отбывали наказание за наркотики, а также избиение до смерти, сообщает издание «Фонтанка». Уточняется, что в колонии сидят за преступление, совершенное впервые.
Так, осужденный Темур Хусинов 29 лет избил пьяного прохожего за то, что тот резко ответил Хусинову на замечание. Причем после первого избиения потерпевший выжил, а когда решил поквитаться — попал в реанимацию и умер.
Тошов Назирчон 28 лет перевозил на машине наркотики, а Наврузи Рустамчои 23 лет привлекался за покушение на сбыт запрещенных веществ. Первый должен был выйти летом в 2029 году, второй — весной 2028-ого.
Тошев Рамзидин Исмат Угли 28 лет сидел за незаконный оборот наркотиков, должен был выйти в 2031 году.
Ранее сообщалось, что в ИК-19 освободили всех заложников.
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Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
Тошов Назирчон 28 лет перевозил на машине наркотики, а Наврузи Рустамчои 23 лет привлекался за покушение на сбыт запрещенных веществ. Первый должен был выйти летом в 2029 году, второй — весной 2028-ого.
Тошев Рамзидин Исмат Угли 28 лет сидел за незаконный оборот наркотиков, должен был выйти в 2031 году.
Ранее сообщалось, что в ИК-19 освободили всех заложников.
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Никита Кротов