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Стало известно, за что сидели предполагаемые захватчики ИК-19

Фонтанка: предполагаемые захватчики ИК-19 сидели за наркотики и избиение
23 августа 2024, 17:29
Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Фото: istockphoto/Олег Копьёв

Предполагаемые захватчики ИК-19 в Волгоградской области отбывали наказание за наркотики, а также избиение до смерти, сообщает издание «Фонтанка». Уточняется, что в колонии сидят за преступление, совершенное впервые.
Так, осужденный Темур Хусинов 29 лет избил пьяного прохожего за то, что тот резко ответил Хусинову на замечание. Причем после первого избиения потерпевший выжил, а когда решил поквитаться — попал в реанимацию и умер.

Тошов Назирчон 28 лет перевозил на машине наркотики, а Наврузи Рустамчои 23 лет привлекался за покушение на сбыт запрещенных веществ. Первый должен был выйти летом в 2029 году, второй — весной 2028-ого.



Тошев Рамзидин Исмат Угли 28 лет сидел за незаконный оборот наркотиков, должен был выйти в 2031 году.

Ранее сообщалось, что в ИК-19 освободили всех заложников.

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#россия
#тюрьма
#колония
#криминал
#волгоградская область
#новости
Захватившие волгоградскую колонию назвали свои мотивы
SHOT: захватившие колонию ИК-19 заявили, что мстят за террористов из «Крокуса»
23 августа 2024, 17:06

Фото: iStock/zabelin

Заключенные, захватившие колонию №19 в Волгоградской области, объяснили причину бунта. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По их словам, таким способом они мстят за террористов, которые совершили нападение на «Крокус Сити Холл». Как уточняет Telegram-канал Baza, злоумышленники пояснили, что якобы не требовали 2 миллиона долларов и вертолет, о чем сообщалось ранее.

В настоящее время штурм волгоградской ИК-19 завершён. Согласно предварительным данным, все захватчики обезврежены, а заложники спасены.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#нападение
#уголовное фото
#колония
#вертолёт
#фсин
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Mash: штурм ИК-19 завершен, заложники спасены
23 августа 2024, 16:57

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Штурм ИК-19 в Волгоградской области завершен. Как сообщает Mash, все заложники спасены, операция заняла полчаса, по данным журналистов, все террористы уничтожены. Штурм завершился в 16:30.
Ранее сообщалось о начале штурма исправительной колонии в регионе. Захватчики угрожали взорвать самодельную бомбу. Все происходящее в учреждении они снимали на мобильные телефоны.

Попытка провести запрещенные вещи была пресечена еще в конце марта текущего года. Тогда некий водитель получил административное наказание. Сотрудники колонии изъяли телефоны, USB-шнуры, наушники и прочие комплектующие для устройств.

Президенту России Владимиру Путину докладывали об обстановке на месте происшествия.

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#россия
#тюрьма
#волгоградская область
#новости
#заложники
#криминал
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Сообщается о штурме ИК-19 в Волгоградской области
23 августа 2024, 16:54

Фото: istockphoto/Max_grpo

О штурме ИК-19 под Волгоградом сообщают СМИ. Некоторое время назад сообщалось, что в исправительном учреждении захватили заложников. Кроме того, уточнялось, что на место выехали сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.
Нападавшие, по предварительным данным, причисляли себя к запрещенной в России террористической организации. Позже они грозились взорвать здание, собрав самодельное взрывное устройство. Президент Владимир Путин в курсе происходящего в регионе.

Также известно, что в конце марта текущего года на территорию колонии пытались провезти запрещенные вещи, а именно, мобильные телефоны, на которые снималось происходящее, и комплектующие к мобильникам.

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#россия
#волгоградская область
#тюрьма
#новости
#криминал
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Журналиста Ефимова арестовали по делу о дискредитации ВС РФ
23 августа 2024, 16:45

Фото: istockphoto/AMilkin

По делу о дискредитации российской армии арестован журналист Владимир Ефимов, сообщается в карточке дела на сайте городского суда Камчатского края.
Известно, что фигурант уголовного дела нарушил запрет на публикацию постов в социальных сетях. Обвинение Ефимову предъявили накануне в четверг, 22 августа, сейчас с ним работает защитник. Под стражей обвиняемый пробудет до 21 октября.

В марте прошлого года по той же статье Ефимова приговорили к штрафу и запретили на два года публикацию материалов в сети.

Ранее сообщалось, что в Алапаевске бетонной плитой убило десятилетнего школьника. Как проинформировали в прокуратуре Свердловской области, все произошло на стройке.

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#россия
#криминал
#суд
#журналисты
#вс рф
#новости
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На стройке бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика
23 августа 2024, 16:00

Фото: istockphoto / Motortion

В Алапаевске, Свердловская область, произошла трагедия: бетонная плита насмерть придавила 10-летнего мальчика на стройке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По информации ведомства, дети проникли через забор на территорию частного домовладения, где находились строительные материалы.

«Во время игры на ребёнка упала бетонная плита, и он получил травмы, от которых скончался на месте. Мальчик рос в многодетной семье, семья характеризуется положительно», — сообщили в ведомстве.

Правоохранительные органы проведут проверку. Если будут выявлены основания, то будут приняты меры прокурорского реагирования.

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#семья
#травмы
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В ИК-19 под Волгоградом пресекли попытку передать телефоны с камерой
23 августа 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

В ИК-19 под Волгоградом, где некоторое время назад захватили заложников, была пресечена попытка передачи запрещенных вещей. В частности, речь идет о телефонах с камерой. Как сообщает RT, «запрещенку» пробовали передать в конце марта текущего года.
Тогда, по данным местных СМИ, изъяли 38 устройств с зарядками, 15 плееров, 29 USB, 27 наушников. Водитель авто, который все это привез, получил «административку».

Заключенные, которые сегодня захватили колонию, снимали все происходящее на мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что опубликованы фотографии предполагаемых террористов, причастных к нападению на исправительное учреждение в Волгоградской области.

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#россия
#волгоградская область
#колония
#тюрьма
#новости
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Губернатор Волгоградской области впервые прокомментировал захват заложников в колонии
Волгоградский губернатор Бочаров: оперштаб координирует освобождение заложников
23 августа 2024, 15:34

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В Волгоградской области создали оперштаб для координирования работы по освобождению заложников в исправительной колонии №19 в городе Суровикино. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова публикует Telegram-канал областной администрации.
По словам главы региона, в готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда. Политик отметил, что сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно.

Бочаров заключил, что угрозы гражданскому населению в настоящее время нет. Он призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые являются членами преступной группировки. В результате захвата заложников в волгоградской колонии погибли три человека, нескольким заложникам удалось сбежать.

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#губернатор
#уголовное фото
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#медики
#волгоградская область
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Shot: террористы заявили, что собрали в ИК-19 СВУ, и угрожают его взорвать
23 августа 2024, 15:27

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Террористы заявили, что собрали в ИК-19 в Волгоградской области СВУ, и угрожают его взорвать. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Ранее поступила информация о захвате заложников в колонии №19 в Волгоградской области. В результате инцидента погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Было возбуждено уголовное дело. Четыре сотрудника УФСИН госпитализированы с травмами.

Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР.

В сети были опубликованы снимки предполагаемых террористов, которые причастны к захвату. В числе преступников: Тошев Рамзиндин 1995 г.р., Наврузи Рустамчон 2001 г.р., Хусинов Темур 1995 г.р. и Тошов Назирчон 1996 г.р. Все они являются гражданами Таджикистана и Узбекистана.

До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Baza: ИК №19 в Волгограде захватили несколько человек
#скр
#дело
#уголовное дело
#следователи
#родители
#уфсин
#сотрудники
#информация
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Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
СК: дело о захвате в ИК-19 будут расследовать наиболее опытные специалисты
23 августа 2024, 15:15

Фото: istock/blinow61

В состав группы, занимающейся расследованием дела о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее квалифицированные специалисты волгоградского управления Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального СУСК.
Ранее появилась информация, что колонию №19 в Волгоградской области захватили заложники. В результате захвата погибли три человека, двоим удалось сбежать от захватчиков. Было возбуждено уголовное дело. Госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН.

«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курирует руководитель регионального следственного управлениям», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что сотрудники ИК-19 в Волгоградской области приняли присягу за день до захвата. В качестве гостей были приглашены ветераны УИС. Помимо этого, на мероприятии присутствовали родители молодых сотрудников, которые отличились в культурной, служебной и спортивной жизни учреждения.

В исправительной колонии №12 в Донецкой народной республике трое осужденных заблокировали сотрудников учреждения. Заключенные «препятствовали осуществлению ими должностных полномочий». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#скр
#дело
#уголовное дело
#следователи
#родители
#ветераны
#уфсин
#сотрудники
#информация
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