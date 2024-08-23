Жена экс-заключенного ИК-19 под Волгоградом сообщила об условиях в колонии

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Об условиях содержания в исправительной колонии №19 под Волгоградом, где недавно освободили заложников, рассказала РИА Новости супруга одного из бывших заключенных учреждения.
«По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре... Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию», — прокомментировала собеседница.Женщина отметила, что ее супруг был в колонии в течение шести лет до 2020 года. За указанный период, по словам собеседницы, он ни разу не столкнулся с вымогательством со стороны работников.
Ранее сообщалось, что двое заключенных ИК-19 находятся в крайне тяжелом состоянии.
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Никита Кротов