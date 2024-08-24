Стало известно число жертв при захвате террористами в волгоградской ИК-19

Фото: istockphoto/Daniil Dubov
Во время захвата террористами исправительной колонии (ИК) № 19 в Волгоградской области погибли восемь заложников, передает Baza.
Боевики расправились с четырьмя заключенными, которых после штурма обнаружили со связанными руками. Также были убиты три сотрудника исправительной колонии – начальник воспитательного отдела Чернушкин Виктор, начальник отдела охраны Кречетов Иван и заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Кучма Андрей. Четвертый погибший сотрудник ФСИН – Сергей Гордополов – получил несколько ножевых ранений, закрытую черепно-мозговую травму и открытые порезы спины, впоследствии он скончался в больнице.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в результате нападения в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо заключенных.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.
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По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, в результате нападения в заложниках оказались восемь сотрудников колонии и четверо заключенных.
Напомним, 23 августа колония №19 в Волгограде оказалась захвачена несколькими людьми, которые оказались членами «Исламского государства»*.
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Стало известно, за что сидели предполагаемые захватчики ИК-19
* ИГ, организация признана террористической и запрещена в России
Александр Климов