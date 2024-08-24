Президент Украины Владимир Зеленский губит свой народ ради личных амбиций. Такое заявление сделал депутат Государственной Думы (ГД) Даниил Бессарабов в интервью газете «Известия».
«Очевидно, что горе от того, что в голове у этого диктатора и военного преступника. И прежде всего для самих украинцев, которых он уничтожает по прямой указке Запада и в угоду своим больным амбициям», – цитирует депутата издание.
Парламентарий подчеркнул, что Украина фактически зависит от Запада. По его словам, Зеленский делает смелые заявления, потому что верит в поддержку иностранных союзников.
Ранее лидер фракции «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов заявил, что День независимости Украины является фейком, так как страна полностью зависит от Запада. По словам политика, президент Украины Владимир Зеленский в этот день «изрыгает угрозы и оскорбления».
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Александр Климов