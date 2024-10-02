В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

Фото: iStock/Oleg Elkov
В Госдуму внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в РФ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая, передает ТАСС.
По ее словам, задача депутатов заключается в том, чтобы сделать невыгодной организацию незаконной миграции в нашей стране и пресечь любые правонарушения, которые могут нанести вред не только интересам общества, но и государства. Яровая отметила, что данные законопроекты вносятся всеми фракциями нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным.
Уточняется, что парламентарии также внесли законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, какое будет установлено наказание за совершение данного преступления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов
В статью о конфискации имущества внесли дополнения о незаконной миграции
Володин о фиктивных браках с мигрантами: Не надо вводить наших бабушек в блуд
Уточняется, что парламентарии также внесли законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, какое будет установлено наказание за совершение данного преступления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов
В статью о конфискации имущества внесли дополнения о незаконной миграции
Володин о фиктивных браках с мигрантами: Не надо вводить наших бабушек в блуд
Екатерина Коршунова