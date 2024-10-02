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В Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции

Яровая: в Госдуму внесли пять законопроектов против нелегальной миграции
02 октября 2024, 09:08
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуму внесли пять законопроектов, которые направлены против нелегальной миграции в РФ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы, глава комиссии палаты парламента по вопросу миграционной политики Ирина Яровая, передает ТАСС.
По ее словам, задача депутатов заключается в том, чтобы сделать невыгодной организацию незаконной миграции в нашей стране и пресечь любые правонарушения, которые могут нанести вред не только интересам общества, но и государства. Яровая отметила, что данные законопроекты вносятся всеми фракциями нижней палаты парламента во главе с ее спикером Вячеславом Володиным.

Уточняется, что парламентарии также внесли законопроект об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям.



Ранее председатель ГД Вячеслав Володин рассказал, какое будет установлено наказание за совершение данного преступления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#мигранты
Израиль может нанести удары по иранским объектам в ближайшие дни
СМИ: решение о конкретном ответе Израиля на ракетный удар Ирана пока не принято
02 октября 2024, 08:43

Фото: istock/Oleksiy Samsonov

Израиль может в ближайшие дни атаковать нефтяные и другие стратегически важные объекты Ирана в ответ на ракетный обстрел. Об этом информирует портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
По данным портала, израильские чиновники сообщили, что в течение нескольких дней страна может предпринять «значительный ответный удар» в ответ на ракетную атаку. Они отметили, что целями могут стать объекты нефтедобычи и другие стратегически важные объекты. Если это произойдет, израильские чиновники добавили, что будут рассматриваться все варианты, включая удары по иранским ядерным объектам.

Согласно информации Axios, Израиль пока не принял окончательного решения о конкретных ответных мерах, так как стремится согласовать их с Соединенными Штатами Америки.

Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет из Ирана. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что было выпущено около 180 снарядов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит на любые угрозы своему безопасному состоянию.

Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#военные
#иран
#удар
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Глава МАГАТЭ Гросси выразил уверенность в скорой встрече с Путиным
Гросси: я почти уверен, что в ближайшем будущем встречусь с Путиным
02 октября 2024, 08:15

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГК "Росатом"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил уверенность, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшем будущем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Гросси, в сотрудничестве с российскими коллегами будет определена дата встречи с главой РФ. Глава МАГАТЭ отметил, что встречи с лидерами стран должны быть хорошо спланированы и отвечать важным моментам.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Гросси прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в сентябре текущего года глава МАГАТЭ посещал Запорожскую атомную электростанцию. Тогда Гросси оценил ущерб станции в результате атаки украинских боевиков.

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#заэс
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Иран сообщил об ударах по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире разведслужбы
Генштаб Ирана: удары были нанесены по военным базам и штаб-квартире «Моссада».
02 октября 2024, 07:11

Фото: istock/Naeblys

Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери, заявил, что Тегеран нанес удары по двум израильским военным базам и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».
По его словам, были атакованы авиабазы Неватим и Хацерим, а также радары противоракетных комплексов и скопления израильских танков.
Багери подчеркнул, что Иран мог бы нанести удары по экономической инфраструктуре Израиля, однако атаковал только военные объекты, чтобы ответить на убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы и замглавы Корпуса стражей исламской революции Аббаса Нилфорушана.

Напомним, ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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#военные
#армия
#иран
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В отражении атаки на Израиль принимали участие французские военные
Канцелярия президента: Франция участвовала в отражении ракетной атаки на Израиль
02 октября 2024, 07:07

Фото: istock/SimonLukas

В канцелярии французского лидера Эммануэля Макрона сообщили, что военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. Об этом информирует РИА Новости.
В заявлении, опубликованном на сайте канцелярии, отмечается, что Франция сегодня мобилизовала свои военные средства на Ближнем Востоке. Сообщается, что сделано это было для того, чтобы парировать иранскую угрозу.

Во вторник вечером израильские военные сообщили о запуске ракет из Ирана. Советник офиса премьер-министра еврейского государства Дмитрий Гендельман заявил, что было выпущено около 180 снарядов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены. Он также пообещал, что Тель-Авив ответит на любые угрозы своему безопасному состоянию.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что ракетные удары по Израилю, произведенные 1 октября, были нацелены исключительно на военные объекты.

До этого сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала мощные ответные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, которые будут нанесены ночью 2 октября. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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Израильская армия готовится нанести мощные удары по всему Ближнему Востоку
02 октября 2024, 06:10

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала мощные ответные удары по целям на территории всего Ближнего Востока, которые будут нанесены ночью 2 октября. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Эти действия стали реакцией на ракетную атаку Ирана, который вечером 1 октября запустил сотни ракет в сторону Израиля. Атака была совершена в отместку за убийство лидеров ХАМАС и «Хезболлы».

США выразили поддержку Израилю после ракетного удара. Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что Иран должен понести последствия, однако подчеркнул, что США стремятся избежать дальнейшей эскалации конфликта.

Ответные удары ЦАХАЛ, как ожидается, охватят цели на территории всего региона, что может значительно обострить текущий кризис.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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#сша
#убийство
#кризис
#иран
#атака
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МИД Ирана раскрыл цели ракетного удара по Израилю
МИД Ирана: целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты
02 октября 2024, 05:50

Фото: istock/shellexx

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что ракетные удары по Израилю, произведенные 1 октября, были нацелены исключительно на военные объекты. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
По словам представителя министерства, «целью ракетного удара по Израилю были только военные объекты». Он отметил, что удары были тщательно скоординированы и направлены на объекты, которые, по мнению Тегерана, использовались для военной агрессии против Ирана.

Иран выпустил баллистические ракеты по территории Израиля, что привело к объявлению воздушной тревоги и призывам граждан укрыться в бомбоубежищах. Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что атака была осуществлена в ответ на смерть лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

В ответ на ракетную атаку Генштаб Израиля пообещал «выбрать время» и удивить Иран ответными действиями.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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#военные
#армия
#иран
#ракеты
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Израиль пригрозил Ирану «высокой ценой» за атаку
Глава Минобороны Израиля Галант: Иран заплатит высокую цену за атаку
02 октября 2024, 05:00

Фото: istock/rrodrickbeiler

Иран заплатит «высокую цену» за недавнюю ракетную атаку на Израиль, заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант. Об этом сообщает ТАСС.
Галант сделал свое заявление 1 октября во время пребывания в командно-диспетчерском центре, где вместе с высокопоставленными израильскими военными следил за «успешной обороной израильской армии». Он подчеркнул, что Иран не усвоил уроки прошлого и добавил: «Тот, кто нападает на Израиль, платит высокую цену».

Ранее начальник генштаба израильских вооруженных сил Герци Халеви также предупредил о «удивительных наступательных возможностях» Израиля в ответ на иранскую атаку, однако не уточнил, когда именно это произойдет, отметив, что Израиль «выберет время» для ответных действий.

Напомним, ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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Иран пробил защиту США: что стало ясно после удара по Израилю
IRNA: США не смогли перехватить ракеты, выпущенные Ираном по Израилю
02 октября 2024, 03:54

Фото: istock/Arkadiy_Yarmolenko

Корабли военно-морских сил США не сумели перехватить ракеты, выпущенные Ираном в направлении Израиля. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.
По данным агентства, анализ видеоматериалов, зафиксировавших поражение целей в Израиле, показал, что даже современные военные корабли США, находящиеся в региональных водах, не смогли предотвратить ракетные удары.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в отражении атаки участвовали эсминцы USS Bulkeley и USS Cole. Однако он отказался комментировать возможное участие США в ответных ударах по Ирану, предложив обратиться за комментариями к израильским властям.

Напомним, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске около 400 ракет с территории Ирана. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю, сообщает издание Jerusalem Post. Около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.

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Армия Израиля призвала жителей пригорода Бейрута срочно эвакуироваться
02 октября 2024, 02:25

Фото: istock/alexkuehni

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей квартала Харет-Хорейк, расположенного в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.
По информации израильских военных, в этом районе находятся объекты шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X.

Жителям рекомендовано покинуть несколько зданий и держаться от них на расстоянии не менее 500 метров для собственной безопасности.
Ранее Израиль нанес авиаудары по Ливану, атаковав сто объектов на территории страны. Кроме того, израильские военные провели сухопутные операции на юге Ливана, где обнаружили склады с оружием, принадлежащие «Хезболле».

1 октября стало известно о мобилизации ЦАХАЛ резервных бригад для операций на ливанском направлении. Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что в ближайшее время начнется новый этап войны против «Хезболлы».

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#военные
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