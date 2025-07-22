В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию

22 июля 2025, 19:02

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В Госдуму внесен законопроект, который изменяет правила призыва в армию. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, передает ТАСС.