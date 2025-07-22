В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве в армию
В Госдуму внесен законопроект, который изменяет правила призыва в армию. Авторами инициативы выступили глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, передает ТАСС.
Инициаторы документа предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий на постоянной основе. При этом сроки отправки призывников на военную службу сохранятся: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Граждане, подлежащие призыву, по-прежнему будут обязаны являться в военный комиссариат в установленные сроки призывных кампаний.
В пояснительной записке говорится, что изменение подхода к проведению призыва «позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».
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