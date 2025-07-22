Военные отразили в Ростовской области атаку украинских БПЛА

22 июля 2025, 06:01

Слюсарь: Военные отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области, пострадавших нет

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Ночью силами ПВО была успешно отражена воздушная атака в Ростовской области. Военные уничтожили БПЛА над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.





По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения после атаки дронов ВСУ нет.





«Из-за падения обломков (БПЛА) во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках», — добавил Слюсарь.