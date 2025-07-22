Военные отразили в Ростовской области атаку украинских БПЛА
Слюсарь: Военные отразили атаку БПЛА ВСУ в Ростовской области, пострадавших нет
Ночью силами ПВО была успешно отражена воздушная атака в Ростовской области. Военные уничтожили БПЛА над Ростовом-на-Дону, Миллерово, Донецком и Азовским районом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, жертв и пострадавших среди гражданского населения после атаки дронов ВСУ нет.
«Из-за падения обломков (БПЛА) во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района загорелась растительность на участках», — добавил Слюсарь.
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Он уточнил, что все очаги пожаров были оперативно ликвидированы. На место происшествия для оценки последствий и уточнения обстоятельств выехали представители местных органов власти.
Ранее сообщалось, что певице и заслуженной артистке Украины Светлане Лободе могут отказать во въезде на территорию Российской Федерации.
Лобода, прославившаяся экс-солистка группы «ВИА Гра», является автором и исполнительницей многих популярных песен, таких как «Твои глаза», «Случайная» и «К черту любовь».