Фиктивно трудоустраивавшую мигрантов ОПГ накрыли в Челябинске

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В Челябинске накрыли ОПГ, занимавшуюся фиктивным трудоустройством мигрантов, пишет RG.RU.
Как пишет издание, сотрудники правоохранительных органов задержали членов ОПГ, которая за деньги делала мигрантам фальшивые трудовые договоры. Согласно преступной схеме, документы составлялись на номинальные лица и организации.
Затем члены ОПГ уведомляли об этом УВМ ГУ МВД региона. Это становилось основанием для продления сроков пребывания мигрантов в Челябинске.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции по предварительному сговору. Им грозит до семи лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.
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Затем члены ОПГ уведомляли об этом УВМ ГУ МВД региона. Это становилось основанием для продления сроков пребывания мигрантов в Челябинске.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции по предварительному сговору. Им грозит до семи лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.
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Алёна Самарева