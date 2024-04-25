В Балашихе полицейские в обход закона поставили на учёт 1,5 тысячи мигрантов

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В подмосковной Балашихе четверых полицейских обвинили в организации незаконном миграции, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
«В Московской области четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года 10 жителей Балашихи, а также четверо правоохранителей прописывали в квартирах региона иностранцев, действия от лица фирмы «Бюро миграционных услуг». Фактически, мигранты не проживали адресам, которые значились в их документах. За это время незаконным путём в Подмосковье удалось прописать более 1500 мигрантов.
Уточняется, что 14 подозреваемых находятся под арестом, двое из них — под домашним.
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Евгения Парфентьева