Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы, заявил Песков

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня на Украине, однако для этого предстоит решить ряд важных вопросов, который пока что «висят в воздухе». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что нюансы не решены в связи с неподконтрольностью киевского режима и с невозможностью Украины контролировать действия целого ряда националистических и экстремистских подразделений, которые идут против установок властей страны. Также это связано с планами по дальнейшей милитаризации Киева.
Песков уточнил, что все эти вопросы, касающиеся позиции Украины, по-прежнему находятся на повестке дня.
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Песков уточнил, что все эти вопросы, касающиеся позиции Украины, по-прежнему находятся на повестке дня.
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Анастасия Чинкова