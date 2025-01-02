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Экс-министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины, принятое ЕС и Киевом, является преступным. Об этом информирует портал Iskra.
По его мнению, соответствующее было вынесено с подачи «брюссельской демократии», грабительского руководства европейских стран и Соединенных Штатов. При этом мнение народов стран Европы не учитывалось, отметил Лафазанис.
Бывший министр подчеркнул, что к нему также причастна и Турция, чей газопровод «Турецкий поток» остается единственным, по которому в Европу может пойти дешевый газ из РФ.
Напомним, в среду, 1 января, «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Это связано с завершением срока действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».
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Бывший министр подчеркнул, что к нему также причастна и Турция, чей газопровод «Турецкий поток» остается единственным, по которому в Европу может пойти дешевый газ из РФ.
Напомним, в среду, 1 января, «Газпром» сообщил о прекращении подачи газа через соседнюю республику. Это связано с завершением срока действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины».
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Екатерина Коршунова