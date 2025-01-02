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В прекращении транзита российского газа через Украину виновны США, Евросоюз и сам Киев. Об этом заявила дипломат МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — сказала Захарова.Она отметила, что «Газпром» при этом выполнил свои обязательства по контракту.
Киевский режим решил приостановить транзит российского газа через Украину. Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что в ответ Киев может лишиться поставок электроэнергии. А в США Украине предрекли неприятности.
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