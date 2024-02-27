В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов

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Из-за отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией избирательные участки на выборах президента РФ не могут быть открыты в Грузии.
Об этом сообщает секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Заявление секции отмечает, что ближайшие избирательные участки для граждан России находятся в посольстве и консульствах России в Армении и Турции.
Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года, а голосование будет проходить с 15 по 17 марта.\
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«В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и функционирование в Грузии избирательных участков не представляется возможным», — говорится в заявлении секции.
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Артем Кузьмин