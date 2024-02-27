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В Грузии на станут открывать избирательные участки для российских выборов

В Грузии на будут открывать участки для выборов РФ из-за отсутствия дипотношений
27 февраля 2024, 21:06
Фото: iStock/Denis Kabanov

Фото: iStock/Denis Kabanov

Из-за отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией избирательные участки на выборах президента РФ не могут быть открыты в Грузии.
Об этом сообщает секция интересов России при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Заявление секции отмечает, что ближайшие избирательные участки для граждан России находятся в посольстве и консульствах России в Армении и Турции.

«В условиях отсутствия дипломатических отношений между нашими странами обеспечить создание и функционирование в Грузии избирательных участков не представляется возможным», — говорится в заявлении секции.

Президентские выборы в РФ назначены на 17 марта 2024 года, а голосование будет проходить с 15 по 17 марта.\

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Минфин США сделал неожиданное заявление о замороженных российских активах
Минфин США неожиданно признал риски от конфискации российских активов
27 февраля 2024, 20:39

Фото: istockphoto/kulykt

В министерстве финансов США сделали неожиданное заявление, связанное с конфискацией замороженных зарубежных российских активов. Глава ведомства Джанет Йеллен признала, что существуют риски для финансовой стабильности в случае каких-либо действий с суверенными средствами.
Выступая на встрече министров финансов и руководителей Центробанков стран G20 в Бразилии, она несколько раз после этого оговорилась, что риск появится только в случае значительного сдвига валют, да и вообще он маловероятен, учитывая необычность ситуации. Однако видится, что именно непредсказуемость последствий действий с российскими активами как раз и создаёт угрозу финансовой стабильности.

Кроме того, глава Минфина США признала, что в G7 пока не выработала предпочтительной стратегии мероприятий по конфискации замороженных активов РФ. Она только сказала, что хотела бы, чтобы страны «семёрки» и их союзники действовали в этом вопросе сообща. Очевидно, единство по поводу возможной конфискации активов ещё не достигнуто.

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#минфин
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«Уволить прямо сейчас»: В США призвали снять Столтенберга с должности
AT: Брайен призвал уволить Столтенберга после угроз в адрес РФ
27 февраля 2024, 20:22

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга необходимо срочно снять с должности, после его слов в отношении России, с таким заявлением выступил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей статье для Asia Times.
Напомним, ранее Столтенберг разрешил Вооружённым силам Украины использовать западные истребители F-16 при нанесении ударов по территории Российской Федерации.

«Йенса Столтенберга, бывшего премьер-министра Норвегии, а ныне генерального секретаря НАТО, нужно уволить прямо сейчас, пока не стало слишком поздно», — прокомментировал ситуацию Брайен.

Эксперт убеждён, что подобное заявление можно приравнять к объявлению войны со стороны Североатлантического альянса. Он также призвал как можно быстрее пресечь реализацию этого опрометчивого решения Столтенберга.

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#нато
#всу
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Финский концерн Fortum намерен требовать компенсации за потерю активов в России
27 февраля 2024, 20:08

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

Финская государственная энергетическая компания Fortum намеревается истребовать у России компенсацию из-за указа президента РФ Владимира Путина от 23 апреля 2023 года о введении внешнего управления в ПАО «Форвард энерго» (бывшее ПАО «Фортум»).
На сайте концерна появилась информация, что юристы компании уже инициировали арбитражное разбирательство по этому поводу. Финны намерены требовать возмещения инвестиций и стоимости акций компании. Сумма иска не называется, но в сообщении указано, что речь идёт о «нескольких миллиардах евро». Обращает на себя внимание, что введение внешнего управления финская сторона называет «арестом».

Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением Россией своих обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, которые сторона заключила с Нидерландами и Швецией, указано в сообщении. В апреле 98% акций сибирской «дочки» концерна Fortum перешло по указу Путина под управление Росимущества.

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Офис Зеленского намерен обратиться в КС по легитимности президента после 20 мая
«Зеркало недели»: Офис Зеленского обратится в КС по легитимности президента
27 февраля 2024, 18:50

Офис Зеленского намерен обратиться в Конституционный суд Украины, чтобы получить разъяснения о легитимности лидера страны после 20 мая, после истечения срока действия его полномочий. Об этом пишет украинское издание «Зеркало недели», ссылаясь на собственные источники.
«Офис президента подготовил текст обращения в Конституционный суд касаемо легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины, учитывая, что 20 мая 2024 года истекает определенный Конституцией Украины пятилетний срок с момента инаугурации», - говорится в статье.

При этом утверждается, что офис Зеленского хочет узнать у Конституционного суда, возможно ли провести выборы президента во время военного положения в стране, и сохранит ли нынешний президент свои полномочия после 20 мая.

Источники издания утверждают, что, если решение об обращении в суд будет принято, то это ляжет на плечи депутатов фракции «Слуга народа».

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#суд
#выборы
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#офис
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Власти Калининграда заявили, что Балтика никогда не станет морем НАТО
27 февраля 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Mikhail Sedov

Балтийское море никогда не станет «морем НАТО». Как минимум, здесь расположены три крупных российских порта — Большой порт Санкт-Петербурга, Калининград и Усть-Луга. Есть ещё также Выборг, Приморск и Высоцк.
Об этом в разговоре с РИА Новости сказал пресс-секретарь правительства Калининградской области и губернатора региона Дмитрий Лысков. Таким образом он прокомментировал заявление посла Литвы в Швеции и бывшего министра иностранных дел республики о «нейтрализации» Калининграда и его угрозу сделать Балтийское море «внутренним водоёмом НАТО» на фоне вступления скандинавской страны в альянс.

«Следует помнить, что Балтийское море, кроме наличия российских портов на его берегах, является также местом базирования Краснознамённого Балтийского флота», — также вскользь заметил спикер калининградских властей.

Он также подчеркнул, что Калининград никому не угрожает. Люди спокойно живут здесь и развивают свой регион. Оружием бряцают как раз соседи, которые внезапно забыли про долгие годы спокойного и мирного добрососедства. В заключение разговора с агентством Лысков посоветовал представителям сопредельных (и не только) государств внимательно изучить историю и всё вышеизложенное, прежде чем делать подобные безответственные заявления.

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#нато
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Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию
27 февраля 2024, 17:28

Фото: сайт Кремля

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он собирается обсудить с наследным принцем Мухаммедом ибн Салман аль-Саудом так называемую «формулу мира» по Украине.
Как написал киевский лидер в своём телеграм-канале, именно эта тема станет ключевой в переговорах с «его высочеством». Зеленский подчеркнул, чтобы продолжить «наш регулярный диалог». В офисе президента Украины сообщили, что стороны вплотную приблизились к проведению «саммита мира».

Кроме того, будет затронута тема возвращения на Украину «депортированных и пленных лиц». Украинский президент отметил, что наследный принц ранее уже оказывал помощь и становился посредником при обмене пленных. Также глава киевского режима сообщил о намерении обсудить вопросы экономического сотрудничество с Саудовской Аравией и участия Эр-Рияда в восстановлении Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен через посредников передать Москве документ, касающийся «формулы мира». Глава российского МИД Сергей Лавров уже назвал это предложение ультиматумом.

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«Мы не воюем с Россией»: МИД Италии не поддержал отправку войск на Украину
В МИД Италии не поддержали отправку войск на Украину
27 февраля 2024, 17:05

Фото: iStock/okfoto

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни не стал поддерживать отправку отправку войск на Украину, так как страна не воюет с Россией. Его слова приводит агентство askanews.
«Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией», — подчеркнул Таяни.

Он отметил, что это его личное мнение и выступил против отправки итальянских войск на Украину.

Напомним, ранее по итогам конференции по поддержке Украины, которая состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности отправки войск западных стран на Украину. Однако, по его словам, консенсус по этой теме так и не был достигнут. Кроме того, французский лидер заявил, что готов сделать все возможное, чтобы Россия не одержала победу в конфликте с Украиной.

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#мнение
#лидер
#макрон
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Лавров объяснил ажиотаж вокруг отправки войск НАТО и ЕС на Украину
Лавров: Речи об отправке войск ЕС на Украину вызваны отсутствием роста помощи
27 февраля 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

Активное обсуждение возможности отправки войск европейских стран на Украину связано с отсутствием результатов по наращиванию военной и финансовой помощи Киеву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что западным странам не удаётся увеличить поставки техники и вооружений для ВСУ, передает РИА Новости.

«По этому поводу, кстати сказать, регулярно, чуть ли не ежедневно украинские официальные лица устраивают такие медийные скандалы», — отметил глава МИД России.

Министр также подчеркнул, что далеко не всем в Европе нравится бесконечная накачка Украины деньгами и оружием. Он также напомнил об акциях протеста фермеров Словакии, Франции, Польше, Чехии и других стран Евросоюза, так как рынок заполонило дешевое украинское зерно.

Что касается воинственных высказываний Макрона об отправке войск на Украину, не поддержанных, кстати, никем из его западных коллег, то Лавров посоветовал французскому президенту «употреблять голову на более безопасные и полезные для Европы мысли».

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#лавров
#украина
#министр
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В Армении потребовали вывода российских пограничников из аэропорта в Ереване
27 февраля 2024, 16:24

Фото: istockphoto/alexis84

Сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц и покинуть его территорию. Об этом заявил спикер Национального собрания Армении Ален Симонян.
На брифинге для журналистов он уточнил, что сам не участвовал в обсуждении, но считает, что было бы правильно, если бы пограничники оттуда ушли. По словам главы армянского парламента, в результате действий сотрудников ФСБ границы республики зачастую не укреплялись, а «становились более уязвимыми».

«Они приехали в Нагорный Карабах и что сделали? Они пришли, чтобы вывести армянский народ из Нагорного Карабаха», — заявил Симонян.

Он также добавил, что совсем не уверен, что российские пограничники защитят границы Армении.

Ранее появлялись сообщения о том, что власти Еревана уже приняли соответствующее решение о прекращении действий сотрудников погранслужбы ФСБ России на территории аэропорта Звартноц. Размещение российских пограничников в ереванском аэропорту регламентировано не межправительственным соглашением, а документом, подписанным Службой национальной безопасности Армении и ФСБ России.

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#армения
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#аэропорт
#парламент
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