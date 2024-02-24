Подмосковные информаторы приглашают жителей Ступино на выборы президента России

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В подмосковном городском округе Ступино информаторы приглашают жителей на выборы президента России. Об этом сообщает Telegram-канал Мособлизбиркома.
«С 17 февраля мы начали обходы и стараемся обходить как минимум около 22-30 квартир каждый день, чтобы успеть пройти повторно все не открывшиеся двери. В большей части люди нас рады видеть, особенно пожилые люди любят с нами поговорить. Есть небольшой процент людей, которые отказываются разговаривать», – рассказала член УИК № 3041 Анна Юняткина.
По одному из адресов подмосковных информаторов встретила руководитель волонтёрского движения помощи спецоперации, создатель движения «Ступинский район – Zа сVOих!!!» Анна Медведева. Она рассказала, что есть люди, которые не понимают важности участия в выборах, поскольку убеждены, что их голос ничего не решит. Анна поделилась, что и сама раньше так считала, однако сейчас точно убеждена в том, что, отдавая свой голос, человек создаёт будущее России.
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Анастасия Чинкова