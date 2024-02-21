Верховный суд РФ отклонил иск Надеждина об отказе от регистрации на выборы

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Верховный суд РФ отклонил иск Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ ЦИК зарегистрировать его кандидатом в президенты. Об этом сообщает РИА Новости.
Решением судьи Олега Нефёдова, в удовлетворении исковых требований политика было отказано.
Напомним, что ЦИК РФ отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы из-за недопустимого числа недействительных подписей, собранных в поддержку политика.
Надеждин ранее уже подавал два иска, которые также были отклонены Верховным судом.
Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.
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Напомним, что ЦИК РФ отказался регистрировать Бориса Надеждина кандидатом на предстоящие президентские выборы из-за недопустимого числа недействительных подписей, собранных в поддержку политика.
Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.
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Анастасия Чинкова