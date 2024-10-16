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В Грузии описали «тяжелейшую реальность» для Украины

«Взгляд»: премьер Грузии Кобахидзе раскрыл «тяжелейшую реальность» для Украины
16 октября 2024, 14:32
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Его слова передаёт газета «Взгляд».
Он отметил, что кадры последний конфликта на Украине, размещённые на рекламных щитах его партии «Грузинская мечта» демонстрируют населению Грузии «голую правду о происходящем».

По словам Кобахидзе, грузинская оппозиция, представителями которой являются президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», судя по их действиям, хотят повторения украинского сценария в Грузии.



Также Кобахидзе добавил, что примером тяжёлых последствий для Украины стала потеря 20% территорий.

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Песков: Кремль уважает позицию Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС
16 октября 2024, 14:37

Фото: сайт Кремля

Россия с пониманием и уважением относится к позиции Казахстана по взаимоотношениям с БРИКС. Власти республики, как и любого суверенного государства, сами принимают решения о формате и степени участия в различных международных организациях.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал выступление советника и пресс-секретаря президента Казахстана Берика Уали, который сообщил, что в ближайшем будущем республика воздержится от подачи заявки на присоединение к БРИКС, в том числе с учётом многоступенчатости процедуры вступления в организацию.

Представитель Кремля отметил, что Россию и Казахстан связывают как дружеские отношения, так и отношения стратегического партнёрства, которыми Москва, безусловно, дорожит. И, разумеется, Казахстан сам волен определять формат своего участия в тех или иных организациях. Песков также подчеркнул, что БРИКС ни в коем случае не является объединением, которое пытается заместить собой ООН.

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#брикс
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«Сначала вступить в НАТО»: Зеленский презентовал «план победы» из пяти пунктов
Нардеп Гончаренко: Зеленский в Раде презентовал «план победы» из пяти пунктов
16 октября 2024, 13:18

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту с презентацией своего «плана победы», который включает пять ключевых пунктов. Информацию об этом распространил 16 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.
Первый, и самый главный, пункт в плане Зеленского — это скорейшее вступление Украины в НАТО. Второй пункт предусматривает перенос боевых действий на территорию России. По данным депутата, важной частью являются совместные военные операции с европейскими странами. Туда входит разрешение на использование западных ракет для ударов по России и согласие сбивать российские ракеты над Украиной.

Третий пункт содержит план по сдерживанию ядерного потенциала России. К нему прилагается секретный документ, который уже получили страны-партнеры Украины. Зеленский предлагает разместить на Украине комплексный пакет сдерживания и начать там же производить оружие совместно с ЕС и США.

В четвертом пункте Зеленский предложил Евросоюзу и США полезные ископаемые. Речь идет о специальном соглашении по совместной защите и инвестициях в добычу и использование урана, лития и титана.

Пятый пункт полностью ориентирован на послевоенный период, когда «план победы» воплотят в реальность. Согласно последнему пункту, после победы над Россией украинские военные будут делиться ценным опытом с военными НАТО.

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*Алексей Гончаренко числится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
#военные
#соглашение
#страны
#нато
#владимир зеленский
#украина
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В Кремле прокомментировали заявление Кадырова о покушении на него
Песков не стал комментировать заявление Кадырова о покушении на него
16 октября 2024, 12:41

Фото: iStock/Fotokot197

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о готовящемся похищении на него. Соответствующий вопрос поступил ему от журналистов.
«Мы не комментируем ситуацию», – отметил Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что если в адрес гражданина России поступают какие-то угрозы, ему следует обратиться в правоохранительные органы, которые с опорой на закон принимают необходимые меры. Других комментариев по данному делу «быть не может».

Ранее Кадыров после вооружённого нападения на главный офис Wildberries в Москве заявил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов якобы собирались заказать его убийство.

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#дмитрий песков
#рамзан кадыров
#кремль
#покушение
#обвинение
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Китай пригрозил уничтожить Тайвань
Китай пригрозил уничтожить Тайвань в случае военного конфликта
16 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай никогда не сдаст позиции в вопросе возвращения Тайваня силовым путем. Если Тайвань решится на риск, то его ждет полное уничтожение. Такое заявление сделал председатель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сообщает Reuters 16 октября.
Он предупредил, что Пекин искренне стремится к мирному воссоединению, но при этом не отказывается от возможности использовать силу.
«Неважно, сколько у Тайваня войск и сколько оружия он приобретает, и неважно, вмешаются внешние силы или нет, если он осмелится пойти на риск, это приведет к его собственному уничтожению», — заявил Биньхуа.

Ранее командование американских ВМС опубликовало план подготовки к возможному конфликту с Китаем к 2027 году. В документе также упоминается российский флот как потенциальная угроза. Начальник военно-морских операций США Лиза Франкетти заявила, что план навигации для американского флота — это подробное руководство по повышению готовности ВМС США к потенциальному конфликту с Китаем к 2027 году.

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#флот
#план
#китай
#конфликт
#военные
#политика
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Украина призывает Байдена пригласить страну в НАТО до окончания выборов в США
Посол Украины в НАТО Галибаренко призвала Байдена пригласить страну в альянс
16 октября 2024, 12:04

Фото: iStock/Michele Ursi

Президенту США Джо Байдену следует пригласить Украину в НАТО до окончания выборов нового главы государства. Об этом заявила посол Киева в альянсе Наталья Галибаренко, слова которой приводит агентство Reuters.
Она подчеркнула, что киевские власти воспринимают приглашение Украины в альянс в данный момент важным политическим сигналом. Они убеждены, что такое решение может стать частью наследия нынешней американской администрации

По словам Галибаренко, приглашение Украины в Североатлантический альянс позволит лишить Россию поводов для эскалации конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Запад допускает потерю Киевом части своих территорий при условии вступления страны в НАТО. Она отметила, что международные союзники Украины готовы пойти на всё, чтобы избежать политического краха режима президента страны Владимира Зеленского.

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#украина
#нато
#сша
#джозеф байден
#политика
#выборы
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Во Владивостоке опечатали здание банного комплекса, где обрушился потолок
Во Владивостоке опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди
16 октября 2024, 10:29

Фото: iStock/saiko3p

Во Владивостоке приставами по решению суда был опечатан комплекс «Акватория», где при обрушении пострадали люди. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что вечером 1 августа в банном комплексе во Владивостоке обрушились металлические потолочные конструкции на площади около 100 квадратных метров. Согласно данным министерства здравоохранения Приморья, в результате инцидента пострадали девять человек, один из которых был госпитализирован.

Ранее прокуратура подала иск к владельцам комплекса с требованием устранить выявленные нарушения пожарной и промышленной безопасности. Кроме того, ведомство запросило у суда запретить эксплуатацию здания на время рассмотрения иска, суд удовлетворил указанное ходатайство.

«Прокуратура проконтролировала исполнение судебными приставами определения суда о применении обеспечительных мер по иску надзорного ведомства. Прямо сейчас здание на улице Светланской опечатано до принятия решения по существу исковых требований об устранении нарушений пожарной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее появилась информация о том, как россиянин, дрейфовавший два месяца в Охотском море, выжил. По его словам, ему удалось спастись с «Божьей помощью».

До этого стало известно, что предполагаемый виновник подрыва автомобиля на юго-западе Москвы, согласно предварительной информации, является бизнес-партнером пострадавшего. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#прокуратура
#информация
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Депутат Госдумы Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в попытке покушения
16 октября 2024, 10:24

Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand

Депутат Государственной думы Бекхан Барахоев отверг обвинения Рамзана Кадырова в том, что он принимал участие в подготовке покушения на главу Чечни. Он заявил, что не имеет к этом никакого отношения, призвав в свидетели «Всевышнего Аллаха».
Перевод его слов с ингушского переводит местное издание «Фортанга». Раннее после скандала со стрельбой у офиса Wildberries Кадыров обвинил в подготовке покушения на него депутатов Госдумы Барахоева и Ризвана Курбанова, а также сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Он пригрозил им кровной местью, если они не докажут обратное.

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев назвал слова Кадырова больше фигурой речи, а не реальной угрозой. Он пояснил, что кровную месть объявляют в ответ на произошедшее убийство, а не просто угрозу.

Барахоев стал вторым, кто ответил на обвинения главы Чечни. Ранее видеообращение о ситуации записал депутат Ризван Курбанов. Сулейман Керимов пока воздерживается от комментариев, однако за него вступились многие бюджетники и чиновники Дагестана, а также глава республики, который присвоил сенатору звание почётного гражданина Республики Дагестан.

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#убийство
#мгимо
#депутат
#дагестан
#чиновники
#кадыров
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Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в БРИКС
16 октября 2024, 10:16

Фото: iStock/Rainer Puster

Казахстан в ближайшем будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе учитывая многоступенчатый процесс рассмотрения вопроса о членстве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Берик Уали, слова которого передаёт портал Tengrinews.
Он подчеркнул, что глава республики Касым-Жомарт Токаев неоднократно называл ООН универсальной и безальтернативной организацией, которая открыта к обсуждению важных актуальным международных вопросов, в том числе связанных с построением справедливого миропорядка.

Уали добавил, что, по мнению президента, ООН всё же имеет ряд недостатков, однако другой подобной организации не существует, поэтому она сильно нуждается в поддержке мирового сообщества. А Устав организации должен стать основой международного права, принципы которого не должны нарушаться.

Ранее Токаев уже выражал сожаление о том, что Совбез ООН неспособен принимать важные и судьбоносные решения. В связи с этим он считает важным приступить к реформированию СБ ООН на основе обширных консультаций стран-членов ООН с учётом интересов «средних держав».

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#казахстан
#брикс
#оон
#политика
#касым-жомарт токаев
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Володин рассказал о новых законопроектах в сфере миграционной политики
16 октября 2024, 08:49

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 16 октября, депутаты Государственной думы рассмотрят первые два законопроекта, направленных на совершенствование миграционной политики в стране. Они касаются внесения поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Об сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. В своём телеграм-канале он рассказал о деталях предлагаемых законотворческих инициатив. В частности, предлагается отнести к особо тяжким преступления в сфере организации незаконной миграции. Кроме того, в случае принятия законов будет признано отягчающим обстоятельством преступления, если оно было совершено лицом, незаконно находящимся на территории России. Спикер отметил, что в этом году число таких преступлений выросло в три раза — до восьми тысяч эпизодов.

Кроме того, предполагается ужесточить ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за фиктивную регистрацию и постановку на учёт иностранных граждан. За такие преступления будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Спикер Госдумы подчеркнул, что принятие указанных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности. Володин также уточнил, что весь пакет инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики, будет в приоритетном порядке рассмотрен до конца текущего года.

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#учёт
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#госдума
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