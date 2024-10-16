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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе описал «тяжелейшую реальность» для Украины. Его слова передаёт газета «Взгляд».
Он отметил, что кадры последний конфликта на Украине, размещённые на рекламных щитах его партии «Грузинская мечта» демонстрируют населению Грузии «голую правду о происходящем».
По словам Кобахидзе, грузинская оппозиция, представителями которой являются президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», судя по их действиям, хотят повторения украинского сценария в Грузии.
Также Кобахидзе добавил, что примером тяжёлых последствий для Украины стала потеря 20% территорий.
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По словам Кобахидзе, грузинская оппозиция, представителями которой являются президент страны Саломе Зурабишвили и члены партии бывшего главы Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», судя по их действиям, хотят повторения украинского сценария в Грузии.
Также Кобахидзе добавил, что примером тяжёлых последствий для Украины стала потеря 20% территорий.
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Анастасия Чинкова