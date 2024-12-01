В Кремле прокомментировали слова Меркель о якобы опоздании Путина из-за пива

Фото: istockphoto/yulenochekk
Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что российский лидер Владимир Путин якобы опоздал на саммит «Большой восьмерки» «из-за пива» опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Представитель Кремля объяснил, что общение на полях таких мероприятий является напряженной работой, поэтому некоторые контакты сдвигаются. В частности, «лидеры общаются с тем, с кем необходимо общаться в этот момент».
Саммит «Большой восьмерки» в германском Хайлигендамме проходил в 2007 году.
Ранее Песков ответил, во что искренне верил Владимир Путин.
Читайте также:
ВС Сирии пресекли попытку прорыва террористов в Хаму
В России предрекли звонок Трампа Путину
Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси
«Такое бывает. Но опять же, это не демонстрация силы, глупо так полагать», — добавил Песков.
Саммит «Большой восьмерки» в германском Хайлигендамме проходил в 2007 году.
Ранее Песков ответил, во что искренне верил Владимир Путин.
Читайте также:
ВС Сирии пресекли попытку прорыва террористов в Хаму
В России предрекли звонок Трампа Путину
Сторонники грузинской оппозиции заняли часть центра Тбилиси
Никита Кротов