В Грузии приверженцы сближения с Россией устроили митинг

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Приверженцы сближения Грузии с Россией устроили митинг около главного офиса правящей партии «Грузинская мечта».
Отмечается, что у здания собрались представители партии «Консервативное движение». Они хотят опротестовать решение Национального агентства об отмене партии. Власти Грузии в качестве аргумента в отказе в регистрации заявили, что партия якобы не предоставила в реестр принятый в ходе съезда устав.
Однако рассматривается о другая причина митинга. Члены партии «Консервативное движение» являются сторонниками идеи о сближении с Россией.
Митингующие грозятся перекрыть железнодорожные магистрали, если грузинские власти не зарегистрируют их партию.
Около главного офиса «Грузинской мечты» дежурят полицейские.
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Однако рассматривается о другая причина митинга. Члены партии «Консервативное движение» являются сторонниками идеи о сближении с Россией.
Митингующие грозятся перекрыть железнодорожные магистрали, если грузинские власти не зарегистрируют их партию.
Около главного офиса «Грузинской мечты» дежурят полицейские.
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Анастасия Чинкова