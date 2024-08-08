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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал до конца расследовать все обстоятельства войны в Южной Осетии в 2008 году. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, пишет ТАСС.
Он подчеркнул, что для этого власти республики могут обратиться в прокуратуру и Конституционный суд, а также создать парламентскую комиссию. Возможно, для выяснения обстоятельств будут использованы все три варианта или же власти могут ограничиться одним.
В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что войны 2008 года можно было бы избежать, если бы у власти находилась партия, напоминающая нынешнюю «Грузинскую месту – Демократическую Грузию».
Он добавил, что в таком случае удалось бы избежать свыше 400 погибших, 125 потерянных населённых пунктов и свыше 1,7 тысяч раненых, а также признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
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В свою очередь спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что войны 2008 года можно было бы избежать, если бы у власти находилась партия, напоминающая нынешнюю «Грузинскую месту – Демократическую Грузию».
Он добавил, что в таком случае удалось бы избежать свыше 400 погибших, 125 потерянных населённых пунктов и свыше 1,7 тысяч раненых, а также признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
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Анастасия Чинкова