Дмитрий Медведев
Спецоперация на Украине завершится безусловной победой России. Об этом в соцсети Х заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев по случаю годовщины войны в Южной Осетии.
Напомним, что во время этого конфликта Медведев являлся главой государства.
Он подчеркнул, что в 2008 году российской стороне удалось защитить свой народ и отстоять интересы России после нападения тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Исходя из этого, нынешний конфликт также завершится победой России.
Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Тогда Россия вступилась за граждан республики, многие из которых являлись гражданами РФ, а также за миротворцев, которые работали в Южной Осетии ещё с 1992 году. Война длилась пять дней. В результате столкновений погибли свыше тысячи человек: 72 российских военных и мирные жители. После этой войны, 26 августа 2008 года Россия признала независимость республики Южная Осетия.
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Он подчеркнул, что в 2008 году российской стороне удалось защитить свой народ и отстоять интересы России после нападения тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили. Исходя из этого, нынешний конфликт также завершится победой России.
Грузия напала на Южную Осетию в ночь на 8 августа 2008 года. Тогда Россия вступилась за граждан республики, многие из которых являлись гражданами РФ, а также за миротворцев, которые работали в Южной Осетии ещё с 1992 году. Война длилась пять дней. В результате столкновений погибли свыше тысячи человек: 72 российских военных и мирные жители. После этой войны, 26 августа 2008 года Россия признала независимость республики Южная Осетия.
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Анастасия Чинкова