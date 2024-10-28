В Грузии проходит акция протеста против итогов парламентских выборов

Фото: istockphoto/Anton Litvintsev
У здания парламента Грузии проходит митинг. Представители оппозиционных партий призывают не признавать итогов прошедших 26 октября выборов в законодательный орган республики.
Некоторые митингующие держат в руках флаги Евросоюза и Украины. Движение по главной магистрали Тбилиси проспекту Руставели перекрыто. Грузинская оппозиция требует проведения новых выборов, так как не признаёт итоги прошедших.
По данным Центризбиркома, на минувших выборах правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, что позволило ей получить 90 из 150 депутатских мандатов. Несколько партий объявили бойкот вновь избранному парламенту, о оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая проевропейскую оппозицию, заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на выборах в парламент.
Читайте также:
Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
Захарова обратилась к Зурабишвили с вопросом о грузинском будущем
Глава ЦИК Грузии назвал победителя на парламентских выборах
По данным Центризбиркома, на минувших выборах правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов, что позволило ей получить 90 из 150 депутатских мандатов. Несколько партий объявили бойкот вновь избранному парламенту, о оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказалась от депутатских мандатов и госфинансирования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая проевропейскую оппозицию, заявила о «тотальной фальсификации» и «краже голосов» на выборах в парламент.
Читайте также:
Орбан прибыл с официальным визитом в Грузию
Захарова обратилась к Зурабишвили с вопросом о грузинском будущем
Глава ЦИК Грузии назвал победителя на парламентских выборах
Александр Бойцов