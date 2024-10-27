Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)
Страны ЕС не имеют независимости и национальных интересов и выполняют заказы «вашингтонских кураторов», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Таким образом она прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что признание победы правящей партии «Грузинская мечта» на последних выборах означает признание «подчинения Грузии России», Захарова заявила, что «никто не может лишить Грузию европейского будущего».
Зурабишвили родилась в семье грузинских политических беженцев и выросла во Франции. В 2004 году она стала гражданкой Грузии и возглавила министерство иностранных дел страны.
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«У меня вопрос к Зурабишвили: а чем грузинское будущее хуже европейского? Грузия, напомню французской гражданке, древнее Франции», – спросила Захарова.
Зурабишвили родилась в семье грузинских политических беженцев и выросла во Франции. В 2004 году она стала гражданкой Грузии и возглавила министерство иностранных дел страны.
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Александр Климов