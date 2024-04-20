В Грузии раскрыли, когда станет возможным упразднение закона об иноагентах

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Власти Грузии смогут упразднить или пересмотреть закон об иноагентах, когда Евросоюз предложит стране членство. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.
Он подчеркнул, что в настоящее время Грузия пока не готова стать членом Евросоюза, а он, в свою очередь, пока не рассматривает расширение. Однако в случае изменения этой ситуации и приглашения Грузии в ЕС, закон об иноагентах можно будет отменить, пересмотреть или заменить новым.
В минувшую среду грузинский парламент принял в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Он вызвал критику со стороны руководства Евросоюза. В Брюсселе заявили, что с такими законами страну вряд ли позовут стать частью ЕС. В самой стране ежедневно проходят митинги с требованием отозвать законопроект.
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Анастасия Чинкова