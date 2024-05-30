Выдворенного из РФ украинского студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

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Бывшего студента МГУ из Украины Сергея Гулько, который был выдворен из РФ за сбор денег в пользу ВСУ, не пустили в Грузию, об этом сам украинец сообщил в беседе с РИА Новости.
Гулько родился в Одессе, а после окончания школы поступил на факультет фундаментальной медицины МГУ. В Москве его неоднократно арестовывали за националистический посты и призывы к сбору денег в пользу ВСУ на страницах в социальных сетях. После четвёртого административного ареста суд постановил, что Гулько должен покинуть территорию РФ.
«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал собеседник агентства.
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