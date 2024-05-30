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Выдворенного из РФ украинского студента МГУ Гулько не пустили в Грузию

30 мая 2024, 09:47
Фото: iStock/Anton Litvintsev

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Бывшего студента МГУ из Украины Сергея Гулько, который был выдворен из РФ за сбор денег в пользу ВСУ, не пустили в Грузию, об этом сам украинец сообщил в беседе с РИА Новости.


Гулько родился в Одессе, а после окончания школы поступил на факультет фундаментальной медицины МГУ. В Москве его неоднократно арестовывали за националистический посты и призывы к сбору денег в пользу ВСУ на страницах в социальных сетях. После четвёртого административного ареста суд постановил, что Гулько должен покинуть территорию РФ.

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал собеседник агентства.

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#всу
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
30 мая 2024, 10:14

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, занимавший эту должность более шести лет, подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов 30 мая в своем Telegram-канале.
На его место назначен Сергей Ганзий, ранее работавший заместителем начальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, отметил Аксенов.

«Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию», — написал Аксенов.
Волченко занимал пост министра с 2017 года. Согласно крымской конституции, его должность требует также утверждения парламентом республики.

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#заявление
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Губернатор ХМАО - Югры Наталья Комарова досрочно покидает свой пост
30 мая 2024, 10:04

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Единственная в России женщина-губернатор, глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила о своей отставке. Она сообщила также, что переходит на другую работу.
В видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Комаровой, она назвала Югру своим домом и поблагодарила жителей автономного округа за долгую совместную работу, благодаря которой регион по многим показателям вышел на лидирующие позиции в стране. Наталья Комарова возглавляла ХМАО - Югру с 2010 года.

Некоторые источники сообщают, что заменит Комарову на посту главы региона нынешний мэр Тюмени Руслан Кухарук. Что касается самой Комаровой, то ей, по некоторым данным, предложено место в Совете Федерации. Официальное назначение нового губернатора ХМАО произойдёт в сентябре нынешнего года.

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Венгрия может потерять высокие посты в ЕК из-за отказа помогать Украине
Politico: ЕС лишит Венгрию высоких постов в ЕК из-за сопротивления помощи Киеву
30 мая 2024, 09:31

Фото: iStock/rarrarorro

Венгерские министры могут потерять свои высокие посты в Еврокомиссии из-за отказа страны продолжать помощь Украине, об этом пишет издание Politico со ссылкой на трёх дипломатов, пожелавших остаться анонимными.
«Устав от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры по ЕС планируют наказать его, предоставив его стране низкий министерский пост в следующем составе Европейской комиссии», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

Уточняется, что в Евросоюзе устали от промедления Орбана с введением антироссийских санкций, а также от его отказов продолжать поставки военной помощи Вооружённым силам Украины.

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#венгрия
#евросоюз
#украина
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Китай проведёт в 2026 году второй саммит с арабскими странами
30 мая 2024, 09:11

Фото: сайт Кремля

Китай продолжит совместную работу с арабскими странами во имя совместного решения острых проблем современности ради достижения мира и стабильности. В 2026 году планируется проведение второго китайско-арабского форума.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран, передаёт ТАСС. По словам китайского лидера, такой саммит станет новой важной вехой сотрудничества Китая и государств арабского мира.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай готов и далее работать с арабскими странами на основе принципов уважения Устава ООН и уважения независимого выбора людей разных стран. КНР готова вместе с арабскими государствами отстаивать равноправную и упорядоченную многополярность и инклюзивную экономическую глобализацию, заключил глава республики.

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#оон
#си цзиньпин
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Над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и беспилотников
Минобороны: над Азовским и Черным морями за ночь сбили восемь ATACMS и БПЛА
30 мая 2024, 07:29

Фото: istock /e-crow

Средства ПВО за минувшую ночь сбили 8 дронов над Черным морем, 8 ракет ATACMS над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило МО РФ.
Сообщается, что дежурными средствами ПВО уничтожны 8 оперативно-тактических ракет над акваторией Азовского моря, а также 8 БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря около побережья Крымского полуострова.

Помимо этого, в акватории Черного моря были уничтожены 2 безэкипажных катера.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Захарова назвала самыми важными слова Путина о необходимости работать как на линии фронта
Захарова: слова Путина о необходимости работать как на линии фронта самые важные
30 мая 2024, 07:18

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала самыми важными слова президента РФ Владимира Путина о необходимости работать как на линии фронта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок выступления президента России на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Госсовета.

Путин заявил, что все должны работать как на линии фронта и чувствовать себя мобилизованными. Президент отметил, что только так страна добьется всех целей, которые были поставлены. В современных условиях по-другому работать нельзя, добавил он.

«Самые важные слова», — написала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление республиканца Майкла Маккола об ударах Украины по российским территориям. В ходе слушаний в Конгрессе США республиканец Майкл Маккол призвал разрешить украинским военным наносить удары вглубь российской территории с помощью американского вооружения. Захарова в ответ на это указала на здание американского посольства в России.

Лавров назвал передачу Киеву F-16 сигналом НАТО в ядерной сфере. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пушков посмеялся над Макроном после слов его предшественника Саркози об Украине
Пушков высмеял Макрона после слов Саркози о французских войсках на Украине
30 мая 2024, 06:54

Фото: РИА Новости / Александр Казаков

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления бывшего французского президента Николя Саркози о риске войны между РФ и Францией из-за Украины.
Ранее Саркози выразил сомнения в необходимости отправки французских военнослужащих на Украину, сказав, что не может представить войну между РФ и Францией и задался вопросом о возможных последствиях. Как считает политик, «мир танцует на краю вулкана».
«Выразив «серьезные сомнения» в целесообразности отправки французских войск на Украину, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что не может «представить себе войну между страной Бальзака и страной Толстого». Что же, Макрону куда проще: весьма вероятно, что он не читал ни того, ни другого», — написал Пушков в Телеграм-канале.
Ранее в США объяснили присутствие французских военных в зоне специальной военной операции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пушков
#франция
#россия
#украина
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США обеспокоены атаками ВСУ на российские системы предупреждения о ядерном нападении
WP: США обеспокоены атаками Киева на системы оповещения о ракетном нападении
30 мая 2024, 06:22

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Соединённые Штаты выражают обеспокоенность попытками Украины атаковать системы раннего оповещения о ракетном нападении на территории РФ из-за риска дестабилизации обстановки. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на анонимного американского чиновника.
«Соединенные Штаты обеспокоены из-за недавних атак Украины на российские объекты раннего предупреждения о баллистических ракетах", — заявил собеседник издания.
Представители американских властей предупреждают Киев о возможной дестабилизации конфликта, особенно в условиях возможного использования американского оружия Вооруженными силами Украины против России.

По его словам, системы раннего оповещения о ракетном нападении крайне чувствительны и представители российской стороны могут посчитать это атаками на средства стратегического сдерживания, которые способны снизить возможность РФ поддерживать ядерное сдерживание против Штатов.

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#рф
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#россия
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#украина
#всу
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Лавров назвал основной принцип переговоров по Украине
Лавров: переговоры по Украине должны учитывать «реалии на земле»
30 мая 2024, 05:42

Фото: сайт Кремля

Будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны строиться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле». Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в беседе с РИА Новости.
«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности ускорения процесса урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.
Лавров отметил, что мирная конференция с участием РФ и Украины должна учитывать усилия КНР по разрешению конфликта.

До этого официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай поощряет все усилия, который сопутствуют мирному урегулированию кризису. КНР также поддерживает созыв международной конференции, которую признают РФ и Украина.

Ранее министр высказался о ракетных ударах ВСУ по российским регионам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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