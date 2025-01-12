Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Стрингер)
В числе родственников бывшего президента Грузии Саломе Зурабишвили были те, кто сотрудничал с фашистами. Об этом сообщил грузинский политолог Петрэ Мамрадзе в беседе с газетой «Взгляд».
Он уточнил, что дядя политика Михаил Кедиа, согласно документам из архивов, сотрудничал с фашистами против Советского Союза.
Также политолог указал, что идея Зурабишвили о необходимости начала войны между Россией и Грузией очень актуальная среди западных политических кругов. Однако Грузии в ней отводится роль «второго фронта».
Ранее в этот день итальянское издание L'AntiDiplomatico раскрыло планы экс-президента Грузии по продвижению идеи о необходимости начала войны с Москвой.
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Также политолог указал, что идея Зурабишвили о необходимости начала войны между Россией и Грузией очень актуальная среди западных политических кругов. Однако Грузии в ней отводится роль «второго фронта».
Ранее в этот день итальянское издание L'AntiDiplomatico раскрыло планы экс-президента Грузии по продвижению идеи о необходимости начала войны с Москвой.
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Анастасия Чинкова