В Грузии внезапно обратились к Трампу с одной просьбой
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме к президенту США Дональду Трампу призвал уделить внимание ситуации в Грузии, пишет газета «Взгляд».
По его словам, Вашингтон проявил внимание ко всем соседям Тбилиси, кроме самой Грузии, что вызывает сожаление среди граждан страны. Кавелашвили напомнил, что Трамп помог в оформлении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, наладил активное сотрудничество с Турцией и восстановил партнёрство с Владимиром Путиным.
Грузинский президент заверил, что готов лично способствовать восстановлению стратегического партнёрства с США, которое, по его мнению, было приостановлено при администрации Джо Байдена. Он также призвал Трампа пересмотреть подход к Грузии и не допустить доминирования так называемого «глубинного государства».
Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что США должны быть для Грузии другом и партнёром, а не повелителем.
Читайте также: