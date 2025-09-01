В Грузии внезапно обратились к Трампу с одной просьбой

01 сентября 2025, 11:35

Кавелашвили попросил президента США Трампа обратить внимание на Грузию

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в открытом письме к президенту США Дональду Трампу призвал уделить внимание ситуации в Грузии, пишет газета «Взгляд».