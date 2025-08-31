Сын Дональда Трампа допускает своё выдвижение на пост президента США
Эрик Трамп высказался о возможной президентской кампании и преемниках отца
Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, допустил возможность своего участия в будущих президентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Nikkei Asia 31 августа.
Наследник Дональда Трампа, отвечая на вопрос о потенциальном выдвижении на пост главы государства, дал весьма неопределённый ответ.
«Я не говорю «нет», но и «да» я тоже не говорю», — сказал он.Он подчеркнул, что никогда не исключал такой возможности, однако отметил, что в настоящее время больше увлечён бизнесом. На фоне этих заявлений портал Axios несколько ранее сообщал, что потенциальные претенденты на выдвижение от Республиканской партии на выборах 2028 года уже начали активную работу. Издание напомнило, что в числе возможных преемников Дональд Трамп называл вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.
Напомним, что ранее Дональд Трамп опубликовал крайне загадочный пост в своей соцсети.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.