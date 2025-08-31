Сын Дональда Трампа допускает своё выдвижение на пост президента США

31 августа 2025, 13:26

Эрик Трамп высказался о возможной президентской кампании и преемниках отца

Эрик Трамп (Фото: Instagram* @erictrump)

Эрик Трамп, сын президента США Дональда Трампа, допустил возможность своего участия в будущих президентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию Nikkei Asia 31 августа.





Наследник Дональда Трампа, отвечая на вопрос о потенциальном выдвижении на пост главы государства, дал весьма неопределённый ответ.

«Я не говорю «нет», но и «да» я тоже не говорю», — сказал он.