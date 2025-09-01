Экс-адвокат Трампа Руди Джулиани госпитализирован после ДТП в Нью-Гэмпшире
Бывший мэр Нью-Йорка и экс-адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани госпитализирован с травмами после дорожно-транспортного происшествия в штате Нью-Гэмпшир, где его автомобиль получил удар сзади на высокой скорости.
Инцидент произошел вечером 30 августа 2025 года. По данным представителя Джулиани Майкла Рагусы, автомобиль политика двигался по шоссе, когда другой участник движения совершил столкновение сзади на значительной скорости. Джулиани был немедленно доставлен в ближайший травмпункт, где врачи диагностировали у него повреждения грудных позвонков, рваные раны, ушибы, а также травмы левой руки и нижней части ноги.
Несмотря на серьезность травм, 81-летний Джулиани сохраняет позитивный настрой и уже начал процесс восстановления. Как отметил Рагуса в официальном заявлении, политик находится в хорошем настроении и идет на поправку.
Это происшествие происходит на фоне сложного периода в жизни Джулиани. В 2023 году он подал заявление о банкротстве после того, как был обязан выплатить 148 миллионов долларов за ложные обвинения в адрес работников избирательных участков в Джорджии 6. Кроме того, он сталкивается с многочисленными судебными исками, включая обвинения в заговоре с целью отмены результатов президентских выборов 2020 года.
