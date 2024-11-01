В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

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Парламентские выборы в Грузии прошли с беспрецедентным вмешательством извне, в том числе при помощи иностранных денег. Об этом заявил премьер-мнистр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала «Имеди». Однако, по его словам, оппозиции не хватит сил на долгий саботаж.
«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <...> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — пояснил он.Кобахидзе подчеркнул, что ограниченность ресурсов у оппозиции скоро все равно приведет их в парламент, «быстрее, чем это можно представить».
По итогам парламентских выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53,93%) набрала правящая партия «Грузинская мечта». Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.
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