Фото: iStock/Silent_GOS
Высокопоставленный сотрудник ГУР Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что его страна похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет газета The Guardian.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — заявил Тимков.
Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина крайне нуждается в дополнительной помощи от западных стран.
Читайте также:
В США узнали план России против Макрона
«Крошить свиней»: Медведев призвал ликвидировать власти Украины как Бандеру
В Великобритании рассказали о печальной судьбе Харькова
Элина Позднякова