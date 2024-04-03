«Крошить свиней»: Медведев призвал ликвидировать власти Украины как Бандеру

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале заявил, что руководство Украины необходимо ликвидировать, если их причастность к теракту в «Крокусе» будет доказана.
Как считает Медведев, даже «при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа» представителей «Азова»*, руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова** или главу страны Владимира Зеленского, их все равно не будут судить в Международном уголовном суде (МУС) или других похожих инстанциях.
Ранее Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе. Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров – ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру», – заявил Медведев.
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Алина Юрчак