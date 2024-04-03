В США узнали план России против Макрона

Фото: сайт Кремля
Москва разрабатывала план дипломатической кампании направленной против президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннюю служебную записку Кремля.
По данным американской газеты, в документе описаны стратегии начала такой кампании, нацеленной на усиление раскола в отношении позиции французского лидера и на ослабление общественной поддержки Украины.
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