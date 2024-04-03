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В США узнали план России против Макрона

WSJ: Россия хотела представить Макрона авантюристом и виновником конфронтации
03 апреля 2024, 10:58
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Москва разрабатывала план дипломатической кампании направленной против президента Франции Эммануэля Макрона, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на внутреннюю служебную записку Кремля.

Целью кампании была попытка представить его в общественном мнении как авантюриста и инициатора конфронтации между Западом и Россией.

По данным американской газеты, в документе описаны стратегии начала такой кампании, нацеленной на усиление раскола в отношении позиции французского лидера и на ослабление общественной поддержки Украины.

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#теракт
#макрон
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В ГУР сравнили Украину с пациентом, находящемся на аппарате жизнеобеспечения
Генерал Тимков: Киев остро нуждается в дополнительной помощи
03 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Высокопоставленный сотрудник ГУР Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что его страна похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет газета The Guardian.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — заявил Тимков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина крайне нуждается в дополнительной помощи от западных стран.

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#украина
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Стало известно вербовке наемников в Душанбе для войны против России
Патрушев: Украинское посольство в Душанбе вербует наемников для боевых действий против РФ
03 апреля 2024, 11:49

Фото: iStock/zabelin

Украина занимается вербовкой боевиков на постсоветском пространстве.
Об этом в ходе ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Имеются сведения о том, что украинское посольство в Душанбе проводит вербовку, привлекая наемников, заинтересованных в присоединении к Интернациональному легиону, организованному киевскими властями для участия в боевых действиях против России», — отметил Патрушев.
Кроме того, он упомянул, что террористы, совершившие нападение в «Крокусе», а также их сообщники были задержаны при попытке прорваться к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось место для переправы.

Патрушев озвучил информацию от властей Словакии, которые утверждают, что «киевский режим уже длительное время прикрывает боевиков ИГИЛ* на своей территории и использует их в своих интересах».

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#нападение
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#шос
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Стало известно, куда ведут следы террористов из «Крокуса»
Патрушев: следы теракта ведут к спецслужбам Киева, подконтрольным США
03 апреля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к спецслужбам Украины, которые контролируются США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
По его словам, Россию пытаются убедить в том, что террористический акт совершил не киевский режим, а сторонники афганского филиала ИГИЛ*.

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — заявил Патрушев.

Он также напомнил, что террористы, совершившие массовое убийство в «Крокусе», задержаны на пути к украинской границе, где для них было подготовлено окно для перехода.

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#киев
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США беспокоятся, что ВС РФ атакуют французские войска, если те будут отправлены на Украину
WSJ: США опасаются атаки ВС РФ на войска Франции в случае их отправки на Украину
03 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/e-crow

США обеспокоены возможной атакой ВС РФ на военных Франции, если Париж всё-таки отправит войска на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
«Администрация Байдена (после предложения Макрона об отправке военных на Украину. — ред.) была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — говорится в статье.

Уточняется что подобные действия могли напрямую втянуть Францию и другие страны Запада в конфликт на Украине.

Кроме того, автор статьи пишет, что возможное присутствие военного или гражданского персонала на Украине поднимает вопрос о том, как союзники будут реагировать, если кто-то погибнет из-за действий армии России.

Однако Макрон заверил Вашингтон, что при подобном развитии событий вмешательство не потребуется.

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#россия
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#страны
#администрация
#макрон
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США И ФРГ отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
03 апреля 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить своего американского коллегу Джозефа Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца занять в отношении России позицию «стратегической двусмысленности», а также перестать демонстрировать Москве готовность соблюдать в двусторонних отношениях «красные линии».
Однако оба политика выступили против такой идеи, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. По словам источников газеты, в феврале французский президент проводил телефонные переговоры со своими партнёрами, в ходе которых убеждал их, что Западу пора перестать исключать военный вариант развития событий в отношениях с Россией.

В публикации отмечается, что Байден не поддержал такую стратегию, так как она подразумевает отход от позиции, которой Белый дом придерживается с начала украинского конфликта — избегать действий, могущих спровоцировать Москву на эскалацию. Также против идеи Макрона выступил и Шольц, который высказал опасения, что это может привести к расколу в рядах НАТО и вовлечь альянс в конфликт.

Ранее французский политик Марин Ле Пен упрекнула Макрона в том, что он хочет «поиграть в военачальника», а своими агрессивными высказываниями ставит под угрозу безопасность в Европе.

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#политика
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#нато
#байден
#шольц
#переговоры
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Патрушев: ВСУ и НАТО от бессилия на поле боя начали заниматься терроризмом
03 апреля 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

Войска НАТО и ВСУ ничего не могут предпринять на территории Украины, поэтому прибегают к террористическим методам. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он заявил, что на такие меры Украина и ее западные союзники идут от собственного бессилия.

Прежде схожее мнение выразил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина уже давно встала на преступный путь и является террористическим государством. Он также указал на то, что Киев без каких-либо последствий и ответственности убивает граждан, в том числе и своей страны.

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#дмитрий медведев
#украина
#меры
#запад
#киев
#терроризм
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Генпрокуратура РФ направила запросы США и ФРГ по делу о «Северных потоках»
03 апреля 2024, 10:10

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила запросы по поводу расследования террористических актов на «Северных потоках» в компетентные органы четырёх стран. Соответствующие документы получили ведомства США, Германии, Франции и Кипра.
Об этом сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства. Сотрудники Генпрокуратуры выразили надежду, что их коллеги из других стран ответственно подойдут к рассмотрению запросов российской стороны и проведут необходимые расследования. Они напомнили о необходимости выполнения обязательств, наложенных Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма (1999 года) и Международной конвенцией о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 года).

Российская сторона рассчитывает на то, что иностранные ведомства предоставят доказательства, требующиеся для разбирательства, а также обеспечат неотвратимость наказания за совершенный теракт.

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#теракт
#сотрудники
#генпрокуратура
#северный поток
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NBC прогнозирует победу Трампа на праймериз в штате Нью-Йорк
03 апреля 2024, 05:12

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп побеждает на очередных внутрипартийных выборах (праймериз). Об этом сообщает телеканал NBC.
Праймериз проводится демократами и республиканцами в штате Нью-Йорк. По результатам обработки 20% бюллетеней Трамп набрал 80% голосов

Главными соперниками соперникам экс-главы Штатов были бывший постпред при ООН Никки Хейли, губернатор Флориды Рон Десантис и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые ранее объявили о выходе из предвыборной гонки.

Отмечается, что Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы Америки.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября 2024 года.

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#выборы
#сша
#президент
#дональд трамп
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«Крошить свиней»: Медведев призвал ликвидировать власти Украины как Бандеру
Медведев призвал «крошить бандеровских свиней» за теракт в «Крокусе»
03 апреля 2024, 00:42

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Телеграм-канале заявил, что руководство Украины необходимо ликвидировать, если их причастность к теракту в «Крокусе» будет доказана.
Как считает Медведев, даже «при получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа» представителей «Азова»*, руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова** или главу страны Владимира Зеленского, их все равно не будут судить в Международном уголовном суде (МУС) или других похожих инстанциях.

«Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе. Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров – ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру», – заявил Медведев.
Ранее Медведев прокомментировал возможность признания Украины страной-террористом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*запрещенная в России террористическая организация
**внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#дмитрий медведев
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