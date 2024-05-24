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Ветеран Военно-морских сил (ВМС) США и военный журналист Патрик Ланкастер заявил на YouTube-канале Judging Freedom, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) были вынуждены продолжить отступление на харьковском направлении.
Военкор признал, что с каждым днем все больше населенных пунктов переходят под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Он подчеркнул, что украинская армия продолжает сдачу деревень и поселков под Харьковом.
Ланкастер добавил, что Москва добилась значительного прогресса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Взятие Россией Авдеевки стало поворотным моментом в конфликте, после чего российская армия двинулась вперед.
Ранее сообщалось, что Украина изучает возможность вывода украинских войск с позиций в Харьковской области. Полтавские специалисты изучают действий украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении фронта.
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Ланкастер добавил, что Москва добилась значительного прогресса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Взятие Россией Авдеевки стало поворотным моментом в конфликте, после чего российская армия двинулась вперед.
Ранее сообщалось, что Украина изучает возможность вывода украинских войск с позиций в Харьковской области. Полтавские специалисты изучают действий украинских подразделений, самовольно оставивших позиции на этом направлении фронта.
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Александр Климов