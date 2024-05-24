На Украине решили сократить численность Генштаба ВСУ

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На Украине решили сократить численность Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) на 60 процентов, заявил представитель Генштаба Евгений Острянский, сообщает «Страна.ua».
Острянский пояснил, что некоторые структуры будут расформированы, а другие оптимизированы, чтобы устранить дублирование функций.
Освободившийся личный состав будет направлен в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровня для ротации подразделений на фронте.
Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный сообщил о серьезном дефиците кадров из-за мобилизации в Украине.
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Освободившийся личный состав будет направлен в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровня для ротации подразделений на фронте.
Ранее директор центра занятости Львовской области Олег Рисный сообщил о серьезном дефиците кадров из-за мобилизации в Украине.
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Артем Кузьмин