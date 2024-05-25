В Херсонской области раскрыли последствия открытия шлюзов ДнепроГЭС

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Открытие Украиной шлюзов Днепровской ГЭС и поступление воды в Северо-Крымский канал даст больше воды для российских фермерских хозяйств, но снизит уровень воды в украинском Днепровском водохранилище. Об этом глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура сообщил РИА Новости.
Ранее глава региона Владимир Сальдо сообщил, что Украина открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, производится сброс воды, а острова в дельте Днепра могут быть затоплены.
При этом председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что шлюзы ДнепроГЭС по-прежнему закрыты, но открыты шандорные затворы.
Гура подчеркнул, что в случае открытия шлюзов уровень в Каховском водохранилище достигнет отметки в 16 метров, после чего вода пройдёт в Северо-Крымский канал. Это позволит получить больше воды для орошения земель российских фермерских хозяйств, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище на Украине.
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При этом председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что шлюзы ДнепроГЭС по-прежнему закрыты, но открыты шандорные затворы.
Гура подчеркнул, что в случае открытия шлюзов уровень в Каховском водохранилище достигнет отметки в 16 метров, после чего вода пройдёт в Северо-Крымский канал. Это позволит получить больше воды для орошения земель российских фермерских хозяйств, но снизит уровень воды в Днепровском водохранилище на Украине.
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Анастасия Чинкова