В Херсонской области объявили о массовом сбросе водны с ДнепроГЭС

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Украина начала срочный сброс воды с Днепровской ГЭС, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Салидо.
«По нашей информации противник открыл все шлюзы на плотине ДнепроГЭС. Происходит массовый сброс воды, которая будет прибывать в течение нескольких дней», – отметил глава региона.
Сальдо добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова в дельте Днепра, вероятно, окажутся в зоне подтопления.
Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», одной из причин сброса воды могли быть наступательные действия российских войск на островах напротив Крынок. Официальной информации об этой ситуации из Киева пока не поступало.
Ранее, в марте, был нанесен ряд ударов по объектам энергосистемы Украины, в том числе ракетный удар по ДнепроГЭС. Telegram-канал «Рыбарь» уточнял, что в результате атаки станция ДнепроГЭС-2 была отключена на длительное время. ДнепроГЭС-1 получила меньше повреждений и вскоре сможет снова работать на полную мощность.
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Александр Климов