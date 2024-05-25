В Запорожской области опровергли информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС

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Председатель запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опроверг информацию об открытии шлюзов ДнепроГЭС на территории контролируемого Украиной Запорожья.
«Информация об открытии шлюзов в Запорожье не соответствует действительности. Подробности позже», – написал он.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина начала срочный сброс воды из ДнепроГЭС. Он добавил, что значительных затоплений в прибрежных районах Херсонской области не ожидается, но острова дельты Днепра, скорее всего, окажутся в зонах подтопления.
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