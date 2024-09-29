В Херсонской области раскрыли судьбу активов украинских олигархов

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о судьбе оставленных в регионе активов украинских олигархов.
В настоящее время в регионе действует механизм признания такого имущества бесхозным с дальнейшей передачей его в оперативное управление, заявил глава области в беседе с РИА Новости.
Ранее Сальдо в интервью агентству сообщил, что российские военные вытеснили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. При этом сейчас мелкие группы украинских солдат продолжают совершать попытки высадок в дельте Днепра на фоне снижения активности ВСУ на Херсонском направлении. После он заявил об ослаблении ВСУ в регионе.
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Анастасия Чинкова