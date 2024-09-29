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В Херсонской области раскрыли судьбу активов украинских олигархов

Сальдо: активы украинских олигархов переданы в оперативное управление
29 сентября 2024, 10:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о судьбе оставленных в регионе активов украинских олигархов.


В настоящее время в регионе действует механизм признания такого имущества бесхозным с дальнейшей передачей его в оперативное управление, заявил глава области в беседе с РИА Новости.

Ранее Сальдо в интервью агентству сообщил, что российские военные вытеснили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра. При этом сейчас мелкие группы украинских солдат продолжают совершать попытки высадок в дельте Днепра на фоне снижения активности ВСУ на Херсонском направлении. После он заявил об ослаблении ВСУ в регионе.

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#владимир сальдо
#херсонская область
#активы
#украина
#россия
Госдума рассмотрит законопроекты о миграционной политике
В ГД в октябре внесут 5 законопроектов о совершенствовании миграционной политики
29 сентября 2024, 09:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на следующей неделе приступит к рассмотрению пяти законопроектов о совершенствовании миграционной политики. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
Он отметил, что соответствующими законопроектами предлагается признать совершение преступления лицом, которое незаконно находится на территории России, обстоятельством, отягчающим наказание. Уточняется, что наказание будет установлено в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, денежного штрафа в размере от 3 до 5 миллионов рублей, а также лишения права занимать определенные посты.

Володин подчеркнул, что также предлагается установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот фиктивной документации. За данное преступление будут вменять денежный штраф, а также лишать свободы сроком от 2 до 6 лет.

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#права
#наказание
#меры
#володин
#мигранты
#госдума
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Глава МИД Индонезии выступила в ООН с подаренной Лавровым брошью
29 сентября 2024, 08:00

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН, передает ТАСС.
В июле текущего года глава российского МИД находился в Лаосе для участия в ежегодных министерских встречах по линии АСЕАН. Во время его визита Марсуди сказала представителю российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, что ей нравится ее брошь и попросила отправить такую же.

Выяснилось, что украшение в виде большого черного цветка пришито к одежде Захаровой. Тогда Лавров пообещал индонезийскому министру прислать такую же брошь.

В своей речи Марсуди на полях ГА ООН отметила, что Индонезия выдвигает свою кандидатуру в качестве непостоянного члена СБ ООН на 2029-2030 годы.

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#индонезия
#мид рф
#сергей лавров
#оон
#дипломат
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Во Франции высказались о поездке Зеленского в США
Филиппо: Зеленский не добился цели во время поездки в США на ГА ООН
29 сентября 2024, 06:42

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь ни одной цели во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в США. Такую оценку поездке Зеленского дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.
«Украинский президент возвращается в Киев с пустыми руками», – подчеркнул он.

Филиппо также отметил, что Соединенные Штаты никогда не давали Украине разрешения на атаку с применением оружия дальнего радиуса действия вглубь территории Российской Федерации.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американских политиков «одуматься» в преддверии визита украинского лидера в США.

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#владимир зеленский
#франция
#сша
#украина
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На Западе предрекли крах ЕС в связи с помощью Украине
Журналист Боуз: жизнеспособность Евросоюза терпит крах в связи с помощью Украине
29 сентября 2024, 06:28

Фото: istockphoto/ CatEyePerspective

ЖизнеспособностьЕвропейского союза (ЕС) продолжает подрываться финансовой и военной помощью Украине, которая не является и никогда не будет членом ЕС. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
«Наибольшим фактором краха ЕС как жизнеспособной экономической и политической силы является страна, которая никогда не будет его членом. Это демонстрирует горькую правду о том, что ЕС никогда не заботился о благосостоянии своих членов», – написал он.

Боуз также отметил, что поддержка Киеву со стороны ЕС показывает всему миру, что Брюссель теперь является лишь продолжением «политической руки НАТО».

Ранее Чей Боуз заявил, что президент США Джо Байден сделал противоречивые заявления о вовлеченности Вашингтона в украинский конфликт.

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#нато
#ес
#украина
#киев
#подделка
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В США заявили о предупреждении Израиля незадолго до убийства Насраллы
29 сентября 2024, 06:08

Фото: сайт Белого дома США

Соединенные Штаты предупредили Израиль об опасности региональной войны, если лидер движения «Хезболла» в Ливане Хасан Насралла будет ликвидирован. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских и израильских чиновников.
Согласно сообщению, президент США Джо Байден позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и попросил его воздержаться от нападения. В нем также говорится, что еврейское государство планировало устранить Насраллу до нападения палестинской боевой организации ХАМАС в октябре 2023 года. По мнению издания, Израиль надеялся избежать удара по «Хезболле».

Ранее Байден назвал ликвидацию Хасана Насраллы мерой справедливости. Он также выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.

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#джозеф байден
#сша
#ливан
#израиль
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Байден заявил о необходимости прекращения огня на границе Израиля и Ливана
Байден: пришло время для прекращения огня на границе Израиля с Ливаном
29 сентября 2024, 03:10

kremlin

Президент США Джо Байден заявил, что на границе Израиля и Ливана должно быть установлено прекращение огня. Об этом заявлении сообщило агентство Reuters.
«Пришло время для прекращения огня», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста о неизбежности наземного вторжения Израиля на территорию Ливана.

Американский лидер также отметил, что Вашингтон ответил на попытки атаковать ракетами американские военные корабли в Красном море.

Ранее Джо Байден назвал убийство лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы мерой справедливости. Он выразил поддержку попыткам Израиля по самообороне.

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#сша
#джозеф байден
#израиль
#ливан
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В Белоруссии рассказали о бегстве украинцев из «благополучной Европы»
Глава МИД Белоруссии: десятки тысяч украинцев каждый месяц бегут из стран Европы
29 сентября 2024, 02:30

Фото: iStock/sinonimas

Десятки тысяч украинцев ежемесячно бегут из «благополучной Европы» в Белоруссию. Об этом заявил глава белорусского МИДа Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает ТАСС.
По его словам, с февраля 2022 года границу Евросоюза с Белоруссией пересекли 250 000 украинцев. Министр подчеркнул, что это официальные данные белорусской пограничной службы.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что санкционная политика западных стран не может заставить мир жить по западной модели.

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#белоруссия
#украина
#мид
#оон
#европа
#мигранты
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В ЦАХАЛ рассказали о причинах ликвидации лидера «Хезболлы»
CNN: Израиль ликвидировал Насраллу по причине подготовки крупного запаса оружия
29 сентября 2024, 00:43

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Израиль обнаружил, что лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла готовит большой запас оружия для войны против государства. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на главу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковника Питера Лернера.
«Лернер заявил, что ЦАХАЛ ударила по нему потому, что "он создавал настолько огромный арсенал оружия", включая 200 тысяч ракет и дронов для войны с Израилем», – говорится в сообщении.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи заявил, что Израиль заплатит за нападение на генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насраллу.

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#израиль
#иран
#ливан
#атака
#цахал
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Лавров высказался о реакции Запада на изменение ядерной доктрины России
Лавров: реакция Запада на ядерную доктрину РФ станет ясна по решениям по Украине
28 сентября 2024, 23:50

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что реакция Запада на изменения в ядерной доктрине России будет ясна по решениям по Украине.
«Когда мы говорим что-то публично, особенно когда президент говорит публично, мы исходим из того, что те, кто интересуется нашими подходами, они это слышат. Как они [Запад] это понимают – не мне судить», – сказал министр.

Он также подчеркнул, что реакция западных стран покажет, позволит ли Запад Украине атаковать российскую территорию оружием дальнего радиуса действия.

«Тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», – добавил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изменения в ядерной доктрине являются зеркальным отражением оппозиционной позиции противников Москвы.

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#россия
#украина
#сергей лавров
#мид рф
#дмитрий песков
#ядерное оружие
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